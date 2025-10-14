Split domaćin XXV. Tjedna talijanskog jezika u svijetu: Italofonija preko granica

Split se i ove godine pridružuje obilježavanju Tjedna talijanskog jezika u svijetu, međunarodne manifestacije koja se svake jeseni održava pod pokroviteljstvom talijanskog Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje.

Jubilarno, XXV. izdanje pod geslom „Italofonija – preko granica“ u Splitu organizira Hrvatsko-talijanska kulturna udruga Dante Alighieri Split, u suradnji s Gradskom knjižnicom Marka Marulića. Program će se održavati od 14. do 17. listopada 2025. godine na nekoliko gradskih lokacija.

Talijanski jezik izvan Italije

Manifestacija započinje u utorak, 14. listopada u 18:30 sati, u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Marka Marulića (Ulica slobode 2).

Predavanje i radionicu pod naslovom „Vidim i slušam oko sebe – talijanski jezik izvan Italije: tražimo talijanske riječi koje vidimo svuda oko nas“ održat će doc. dr. sc. Marijana Fabijanić s Odjela za talijanistiku Sveučilišta u Zadru.

Riječ je o interaktivnom predavanju koje povezuje jezik, kulturu i svakodnevni život te pokazuje koliko su talijanske riječi utkane u druge jezike, uključujući i hrvatski.

Šetnja splitskim talijanizmima

U srijedu, 15. listopada u 17:00 sati, posjetitelje očekuje storytelling tura kroz centar Splita pod naslovom „Otkrijmo identitet kroz splitski govor i riječi venecijanskog dijalekta na pjacama i po kaletama starog Splita“.

Vodičica prof. Luisa Quien kroz zanimljive priče otkrit će kako se venecijanski dijalekt i talijanski utjecaji stoljećima prepliću sa splitskim govorom i kulturom.

Talijanizmi na splitskoj trpezi

U četvrtak, 16. listopada u 18:30, ponovno u Gradskoj knjižnici Marka Marulića, održat će se predavanje doc. dr. sc. Antonije Luketin-Alfirević s Filozofskog fakulteta u Splitu na temu „Talijanizmi i pseudotalijanizmi u splitskoj gastronomskoj sceni“.

Predavanje istražuje koliko je splitska kuhinja prožeta talijanskim jezikom i tradicijom – od naziva jela do izraza koji su postali sastavni dio lokalne gastronomije.

Talijani u Bostonu – identitet preko oceana

Program završava u petak, 17. listopada u 18:30, u prostorijama Hrvatsko-talijanske udruge Dante Alighieri (Sinjska 2/IV).

Predavanje „Biti Talijan u Bostonu: jedno kratko putovanje između emigracije, identiteta i jezika – predstavljanje talijanske emigracije u Novoj Engleskoj“ održat će dr. sc. Carlo Carratelli, lektor talijanskog jezika na Filozofskom fakultetu u Splitu.

Kroz osobne i povijesne priče predavanje će prikazati kako talijanska zajednica u SAD-u njeguje jezik i kulturu daleko od domovine.

Tjedan jezika koji povezuje kulture

Ovogodišnje izdanje Tjedna talijanskog jezika u svijetu u Splitu još jednom potvrđuje koliko je italofonija živa i prisutna u Dalmaciji – u jeziku, gastronomiji, kulturi i svakodnevici.

Organizatori poručuju da je cilj događanja zajednički dijalog kroz jezik, jer, kako je zapisao Dante, „jezik je ono što povezuje narode, ne granice koje ih dijele“.