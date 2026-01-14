SPLIT – CIBONA 82-89: Žuti upisali drugi ovotjedni poraz

Košarkaši Splita danas su od 20 sati ugostili Cibonu na Gripama u sklopu 16. kola SuperSport Premijer lige, a slavili su gosti rezultatom 82:89. Prva i treća četvrtina otišle su na stranu Splita (24:18, 30:19), a druga i posljednja na stranu Cibone (10:27, 18:25).

Najučinkovitiji igrač u redovima Splita bio je Drežnjak s 18 poena, 3 skoka i 1 ukradenom loptom, a potom Jordano s 11 poena, 3 skoka, 1 asistencija, 1 ukradena lopta; Stephens 10 poena, 5 skokova, 2 asistencije, 1 blok; Wiggins 9 poena, 6 skokova, 1 asistencija, 1 ukradena lopta; Kučić 9 poena, 2 skoka, 1 asistencija, 1 ukradena lopta, 1 blok; Myers 8 poena, 4 skoka, 5 asistencija; Perasović 7 poena, 9 skokova, 1 asistencija; Sikirić 4 poena, 6 skokova, 2 asistencije, 1 blok; Marinelli 3 poena, 1 skok, 3 asistencije; Dragić 3 poena, 1 skok, 2 asistencije te Svoboda i Jemo.

Split će iduću utakmicu odigrati 17. siječnja protiv Kvarnera u gostima u sklopu 17. kola SuperSport Premijer lige.