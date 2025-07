Split bi mogao na nove izbore. Mostov Kelam ne želi sa Šutom, HDZ mijenja taktiku, a unutar stranke već se vode veliki dogovori

Na jučerašnjem, drugom sastanku s ciljem postizanja dogovora o jasno definiranoj programskoj suradnji MOST-a i gradonačelnika Tomislava Šute, gradski vijećnik Franko Kelam zajedno s Ivanom Lukšićem ponovno je iznio ključne programske prioritete i reformske prijedloge MOST-a. S osobitim naglaskom na formiranje Antikorupcijske komisije, MOST je zatražio jasan odgovor na konkretne uvjete suradnje, javili su iz splitskog Mosta.

Međutim, izostali su precizni odgovori. Kako navode iz MOST-a, gradonačelnik Šuta je ponudio komentare koji su u više navrata odstupali od prethodnih dogovora. Odgovori su bili uvjetovani, neodređeni ili politički motivirani, što MOST smatra neprihvatljivim. Posebno ih zabrinjava činjenica da se formiranje Antikorupcijske komisije dovodi u pitanje, pozivajući se na navodne zakonske nejasnoće.

"Ne tražimo fotelje već pošten sustav u kojem se sposobni biraju, a nesposobni ne štite. Ako ne možemo dobiti odgovore na osnovna pitanja, kada i kako, te ako ne možemo zaštititi Split od netransparentnog upravljanja, nemaju našu podršku. Antikorupcijska komisija je alat u borbi protiv političkih zapošljavanja, stranačkih kadroviranja i klijentelizma", poručio je gradski vijećnik Kelam.

Detalji prijedloga Antikorupcijske komisije

MOST-ov prijedlog Antikorupcijske komisije predviđa ravnomjeran politički sastav s neparnim brojem članova. Jednak broj članova dolazio bi iz nominalno desnog i centrističko-lijevog spektra Gradskog vijeća, dok bi ključnu ulogu imao vijećnik MOST-a kao presudni glas. Komisija bi vrednovala kandidate za rukovodeće pozicije u gradskoj upravi, ustanovama i poduzećima, temeljem stručnosti i političke neovisnosti.

Uvjet za kandidate bio bi da u posljednjih šest godina nisu bili članovi političkih stranaka. Zadaća Komisije bila bi praćenje rada imenovanih osoba, nadziranje transparentnosti i efikasnosti u obavljanju dužnosti, a Gradsko vijeće bi svakih šest mjeseci primilo izvještaj o njezinu radu.

MOST je jasno postavio i zahtjev da se Komisija mora imenovati prije izbora predsjednika i dva podpredsjednika Gradskog vijeća Splita.

Programska suradnja bez konkretnih rokova

Kako navode iz splitskog MOST-a, tijekom oba dosadašnja sastanka nastupili su odgovorno i jasno, nudeći mjere koje proizlaze iz stvarnih potreba građana. Zahtijevali su precizne rokove za provedbu, ali umjesto toga dobili su niz neodređenih ili djelomičnih odgovora.

Primjerice, za besplatne vrtiće predložena je djelomična provedba samo za predškolce, iako je MOST tražio hitnu i potpunu primjenu za svu djecu. Povećanje socijalnih naknada uvjetovano je rebalansom proračuna, uz poruku "ako idete s nama, ta točka ide", što u MOST-u smatraju političkom ucjenom.

Mjera "Baka i Dida servis" u početku je odbijena, ali je nakon pritiska MOST-a prihvaćena za hitnu provedbu. Tjelesni odgoj u vrtićima odbijen je uz obrazloženje da je zakonski neizvediv, iako zakon to dopušta. Kod sportske kartice, gradonačelnik je najprije predložio 50% subvencije za sve, da bi tek kasnije prihvatio MOST-ov prijedlog o 100% subvenciji za obitelji s prihodima ispod 2.000 eura.

Stipendije su podržane načelno, ali njihova primjena planirana je tek za 2026. godinu, što MOST vidi kao izbjegavanje političke odgovornosti. Subvencije kredita i boravaka za starije ponuđene su bez konkretnih rokova, uz proceduralna ograničenja koja bi njihovu provedbu mogla odgoditi godinama.

MOST: "Bez volje za transparentnost nema suradnje"

MOST poručuje da je potpuno svjestan ozbiljnosti političke situacije i trajanja procesa konstituiranja Gradskog vijeća. No, ističu kako u ovakvim okolnostima, bez jasnih rokova, konkretnih odgovora i volje za većom transparentnošću, ne mogu i neće podržati Tomislava Šutu za gradonačelničku većinu.

Iz svega proizlazi da će HDZ teško doći do većine i u drugom pokušaju konstituiranja Gradskog vijeća Grada Splita. Gradonačelniku Tomislavu Šuti i HDZ-u preostaje još samo jedan, treći pokušaj za postizanje većine. Ako ni tada ne bude postignuta većina od 16 vijećnika – u čemu ključnu ulogu ima vijećnik Franko Kelam iz MOST-a – Split ide na nove, izvanredne lokalne izbore.

Ti izbori, s obzirom na rokove, mogli bi se održati već tijekom jeseni ove godine.

HDZ se već priprema za kampanju?

Prema neslužbenim informacijama koje doznaje Dalmacija Danas, HDZ je već sada, nezadovoljan i revoltiran tijekom pregovora s Kelamom, započeo pripreme za moguću izbornu kampanju.

Naime, razmatraju zakupe oglasnih prostora, a u stranci se razmišlja o održavanju sastanaka temeljnih ogranaka radi priprema za eventualne nove izbore – u slučaju da se ne postigne dogovor s Frankom Kelamom i splitskim MOST-om.

Međutim, ostaje za vidjeti što će se još događati s obzirom na to da postoji i treći pokušaj konstituiranja Gradskog vijeća Grada Splita koji će biti za najkasnije mjesec dana. Pravo je pitanje hoće li se nešto promijeniti do tada, no, kako sada stvari stoje, barem iz drugog pokušaja se splitski parlament neće formirati.