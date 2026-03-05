Splićanka, stručnjakinja za strateška ulaganja: "Gradilišta u Dubaiju aktivna, pije se kava, posao teče"

'Vlast u UAE ulijeva iznimno povjerenje, od svih upućenih dronova i projektila, sustav obrane je neutralizirao gotovo sve prijetnje – samo je nekoliko krhotina doseglo tlo. Svakodnevno sam u kontaktu s kolegama u Dubaiju; gradilišta su aktivna, posao teče, a svakodnevica se, uz uobičajenu kavu i buku radova, odvija gotovo normalno.

Trenutno zatvoreni aerodromi mjera su predostrožnosti. Od jučer su dozvoljeni letovi za repatrijaciju, a Emirates je već najavio povratak komercijalnih linija za 7. ožujka, pod uvjetom da situacija ostane stabilna', objašnjava Sanja Guć Babić, stručnjakinja za strateška ulaganja koja više od desetljeća posluje na relaciji Švicarska – UAE – Hrvatska.

Kao specijalist za strateška ulaganja u UAE tvrdi kako je niti jedan njen investitor nije nazvao u rekao da želi povući svoja ulaganja. Dapače...

- Otpornost tržišta u Dubaiju svjedoči i činjenica da dvojici klijenata u procesu kupnje nije palo na pamet odustati od ulaganja u nekretninu u UAE! Činjenica je kako investitori po mojim saznanjima i reakcijama ne očekuju veliki potres na tržištima niti da će sukob s Iranom trajati dulje od nekoliko tjedana, maksimalno mjeseci. Stoga je većina izuzetno pozitivna oko ove cijele loše i nezavidne situacije... - kaže naša sugovornica te dodaje: 'Kao netko tko živi i radi na relaciji Dubai - Švicarska još od 2014. godine pozorno pratim razvoj događaja u UAE odnosno Abu Dhabiju i Dubaiju. Poznajući cijelu regiju, poznajući UAE i Dubai, potpuno sam mirna jer znam da vladajući čine sve što je u njihovoj moći da se situacija smiri u što skorijem roku. Moji prijatelji i poslovni partneri iz Dubaija i Abu Dhabija zapravo više mene smiruju i govore mi da je sve pod kontrolom.

Informacijska strategija vlade UAE je besprijekorna, kolege i prijatelji mi kažu da redovito dobivaju službene obavijesti putem mobilnih telefona o trenutnoj situaciji te da su putem službenih kanala pravovremeno obaviješteni o svemu. Upozoreni su da ne nasjedaju na lažne vijesti i informacije na društvenim mrežama, što je u ovom trenutku ključno.

Kao specijalist za strateška ulaganja u UAE, razumijem ove agresivne napade. UAE je globalno financijsko središte i kao takav je, nažalost, visokovrijedna meta u ovakvim regionalnim tenzijama s ciljem da se investitori uplaše te povuku i sebe i svoj kapital. Međutim, otpornost tržišta i infrastrukture je ono što nas investitore drži optimističnima. Važno je ne reagirati naglo, i pričekati te ne popustiti pod pritiskom ovog trenutka. Svi mi koji smo osobno i poslovno vezani za UAE i Dubai te poznajemo regiju znali smo da bi se ovakvo nešto moglo dogoditi ali smo se ipak nadali da će se izravan sukob spriječiti.

Vjerujem da će se uskoro situacija smiriti, Dubai će nastaviti dalje i da će ovo biti samo još jedan podsjetnik na to koliko je Dubai zapravo jak i rezistentan na krize.'