Splićanin u Njemačkoj pobijedio bivšeg prvaka svijeta, upisao se u povijest hrvatskog boksa

Najaktivniji hrvatski boksač, Splićanin Luka Lozo (15-4-2 14KO), pobijedio je prekidom bivšeg prvaka svijeta, Argentinca Cesara Renea Cuencu (48-7-0 2KO), nakon što je Argentinac predao borbu na početku četvrte runde. Prve dvije runde protekle su uz blagu dominaciju Luke, ali i povremene bljeskove Cuence koji na sreću nisu ozbiljnije ugrozili Luku. U treću rundu Luka je krenuo odlučnije te imao Argentinca na koljenima u par navrata, ali bez sudačkog brojanja. Na trenutke je izgledalo da je prekid borbe blizu, ali Argentinac je iskusno uspio dočekati kraj runde na nogama, iako se vidjelo da su mu Lukini udarci po tijelu nanijeli popriličnu štetu. Nakon završetka runde, Argentinac je uz konzultaciju sa svojim kutom odlučio da nije u stanju nastaviti borbu, te je sudac prekinuo borbu i proglasio Luku pobjednikom.

Cuenca je bio IBF prvak svijeta 2015. kad je osvojio titulu u Makau protiv domaćeg Ik Yanga. Argentinac je istinska legenda sporta koja je nekad bila među najboljim p4p boksačima svijeta, ali njegovo vrijeme je, uz dužno poštovanje, prošlo.

Luka se prije 2 i pol mjeseca borio u New Yorku za WBA kontinentalnu titulu, te nažalost izgubio prekidom od neporaženog Amerikanca Juniora Younana (22-0-1 14KO). Nakon tog poraza, Luka se vratio pobjedama 09.11. u Podgorici gdje je nokautom u prvoj rundi pobijedio Nedima Selimovića. A sada je u Goeppingenu, nepunih mjesec dana kasnije, ostvario najveću pobjedu u svojoj profesionalnoj karijeri.

Lozo se ovom pobjedom upisao u povijest i postao jedini Hrvat uz Matu Parlova koji je pobijedio nekog prvaka svijeta.