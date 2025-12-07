Splićanin postao europski prvak na 50 metara slobodno

Splitski plivač Jere Hribar europski je prvak u kratkom bazenu na 50 metara slobodno. U finalu je u poljskom Lublinu s 20 sekundi i 70 stotinki treći put izjednačio hrvatski rekord Duje Draganje. Isto je vrijeme isplivao u prvoj izmjeni brončane štafete 4 puta 50 metara slobodno i u prvoj izmjeni mješovite muško-ženske štafete na 4 puta 50 metara slobodno.

Na okretu je u finalu bio četvrti, ali je u drugih 25 metara za 11 stotinki sekunde nadmašio Francuza Grousetta i Ukrajinca Šeremeta koji je postavio novi svjetski juniorski rekord.

Hrvatsko plivanje je 9 godina čekalo seniorsku medalju s velikih natjecanja. U Lublinu su osvojene tri, sve tri s potpisom člana splitskog Grdelina na školovanju u SAD-u (Louisiana State University). Nakon bronce u štafeti 4 puta 50 metara slobodno i srebra na 100 slobodno, disciplini u kojoj je u polufinalu srušio Draganjin hrvatski rekord i dodatno ga popravio u finalu, stiglo je i zlato na 50 slobodno.

U istoj je disciplini u ženskom finalu Jana Pavalić bila osma s 23.87. To je stotinku sporije od njenog vremena u polufinalu kojim je popravila svoj hrvatski rekord.

Jere se neće u ponedjeljak s ostatkom reprezentacije vratiti u Hrvatsku, žuri na ispit na svoje američko sveučilište. Reprezentativci i treneri sletjet će u Zagreb u 12.05.