Splićanin Josip Šimundža osvojio Futures turnir u Beču

Splićanin Josip Šimundža trijumfirao je na ITF Futures World Tennis Touru u Beču, turniru nagradnog fonda od 15.000 dolara. U finalu je svladao Austrijanca Neila Oberleitnera, 465. igrača svijeta.

Dvadesetogodišnji Šimundža javio nam se u povratku iz Beča, ponosno noseći pobjednički pokal.

– Sretan sam, ali nema puno vremena za slavlje, jer me već sljedećeg tjedna očekuje novi turnir. Trebao bih igrati na ATP Challengeru u talijanskoj Bielli – rekao je mladi tenisač.

Podsjetio je i na svoj nastup prije mjesec dana, kada je u finalu ITF turnira u Zagrebu izgubio u tri seta od iskusnog Mirze Bašića, 79. igrača svijeta.

– Zahvalan sam prije svega svom ocu Bošku Šimundži, nekadašnjem tenisaču, a danas mom treneru, koji je najzaslužniji za moje dosadašnje uspjehe – dodao je Josip.

Odrastao je na terenima na Firulama, a nada se da će nastaviti stopama slavnih splitskih tenisača koji su obilježili hrvatsku tenisku povijest.