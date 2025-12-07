Splićanin donio Hrvatskoj novu medalju i srušio Draganjin rekord

Splićanin Jere Hribar osvojio je srebrnu medalju na 100 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u kratkom bazenu u poljskom Lublinu. Član Grdelina je s 45 sekundi i 64 stotinke za 44 stotinke srušio hrvatski rekord Duje Draganje. Slavio je Francuz Maxime Grousset za kojim je Hribar zaostao 47, a brončani Britanac Matthew Richards 65 stotinki sekunde.

Druga je ovo medalja za Hrvatsku i Hribara u Lublinu nakon štafete na 4 puta 50 metara slobodno. Prije toga je Hrvatska čekala 9 godina na seniorsku medalju s velikih natjecanja.

Priliku za treću Hribar ima u nedjelju. Jana Pavalić iz zabočkog Olimpa će u 19.30 plivati finale na 50 metara slobodno, a Hribar će u bazen u istoj disciplini pet minuta kasnije. U polufinalu je Pavalić bila 7. s novim hrvatskim rekordom, a Hribar je bio treći.