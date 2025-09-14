Splićani ogorčeni: "Ovako više ne izgleda ni Karepovac, više puta godišnje tuda prolazi i Plenković"

Građani upozoravaju na neugledan i zapušten kanal i okoliš uz zgradu u Vinkovačkoj 21–23 u Splitu, odmah do parkirališta i poslovnih prostora u Dubrovačkoj ulici, te u neposrednoj blizini Doma za starije u Vukovarskoj 81.

– Horor kod Vinkovačke 21. Ovako više ne izgleda ni Karepovac. U kanalu su ventilacije i klima-uređaji kafića i drugih ugostiteljskih objekata, a nered se gomila godinama. Više puta godišnje tuda s pratnjom prolazi i premijer Plenković, u posjet rodbini u domu za starije, ali pogled mu zaklanjaju polupodzemni spremnici. Hoće li se ovo konačno sanirati? – poručuje ogorčeni građanin koji je poslao fotografije i informacije redakciji DalmacijaDanas.

Stanari upozoravaju da je problem dugotrajan te da unatoč apelima i dalje nije pronađeno rješenje. Očekuju brzu reakciju nadležnih službi i konačno uređenje ovog dijela grada.