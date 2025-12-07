Spektakularnim koncertom Miach otvoren Advent u Kaštelima

Koncertom mlade glazbenice Miach otvoren je Advent u Kaštelima. Prostor Novog parka u Kaštel Lukšiću, i ove godine, bit će kulisa za sva adventska događanja. Obnovljeni park ukrašen je lampicama i svjetlećim instalacijama koje su savršene za adventska fotografiranja. U nekoliko adventskih kućica posjetitelji Adventa u Kaštelima mogu uživati u hrani i piću, te vjerujemo kako će koncerti koji nas očekuju privući Kaštelane i njihove goste.

Sinoć je Novi park bio okupan zvucima mlade glazbenice Miach, a u publici se našla mahom mlađa publika. "Led", "NLO", "Tempo" samo su neke od hitova koje je izvela, a na repertoaru su se našle i skladbe koje izvodi s poznatim kolegama. Glazba novog doba oduševila je mlađu publiku koja je s oduševljenjem prihvatila Miach, te s prvim taktovima pjevala s njom u glasu.

Advent u Kaštelima počeo je na Svetog Nikolu, uz mladost i dobru energiju, a večeras nas na repertoaru očekuje Božićni kviz u organizaciji Gradske knjižnice Kaštela.