Spektakularnim koncertom Adija Šoše otvorena osma Zimska Adventura u Trogiru, a večeras nastupa grupa Valentino

Prepun Trg Ivana Pavla II sinoć je službeno označio početak osme Zimske Adventure, jednog od najomiljenijih zimskih događanja u Dalmaciji. Večer je obilježio energičan i emotivan koncert Adija Šoše, koji je svojim prepoznatljivim stilom i hitovima stvorio vrhunsku atmosferu i oduševio sve na trgu.

Brojni posjetitelji uživali su u dvosatnom koncertu, a poseban ugođaj pridonijele su blagdanske dekoracije i adventski sadržaji koji su i ove godine pretvorili povijesnu jezgru Trogira u čarobnu zimsku pozornicu.

Pravi početak prosinačke čarolije obilježili su pjesma, ples i druženje, što je ujedno i duh kojim Zimska Adventuraveć tradicionalno privlači i lokalno stanovništvo i goste.

Program se nastavlja već večeras - u 21:00 sat na pozornicu stupa legendarna grupa Valentino.

"Publiku očekuje večer prepuna bezvremenskih hitova koja je obilježila različite generacije. Pozivamo sve da se pridruže i nastave slaviti početak adventskog razdoblja u Trogiru uz vrhunsku glazbu i bogatu gastro ponudu. Vidimo se u Trogiru – najljepšoj blagdanskoj priči Dalmacije!", poručuju organizatori.