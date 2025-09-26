Spektakularna pijavica snimljena kod Omiša

U četvrtak poslijepodne iznad mora kod Lokve Rogoznice mogla se vidjeti impresivna pijavica koja je privukla pažnju lokalnog stanovništva i prolaznika.

Meteorolozi objašnjavaju da su pijavice uobičajene na Jadranu u prijelaznim razdobljima, osobito krajem ljeta i početkom jeseni, kada toplo more i nestabilna atmosfera stvaraju pogodne uvjete za njihov nastanak.

Iako pijavice mogu izgledati zastrašujuće, rijetko uzrokuju veće štete na obali jer najčešće ostaju iznad morske površine. U ovom slučaju nije zabilježena nikakva materijalna šteta, a pijavica se nakon nekoliko minuta raspršila.