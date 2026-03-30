ŠPANJOLSKA ZATVORILA ZRAČNI PROSTOR ZA AMERIČKE VOJNE LETOVE: Madrid poručio da neće sudjelovati u ratu protiv Irana

Španjolska je zatvorila svoj zračni prostor za američke zrakoplove koji sudjeluju u vojnim operacijama protiv Irana, potvrdila je ministrica obrane Margarita Robles.

Kako je naglasila, Madrid neće dopustiti korištenje vojnih baza Morón i Rota za bilo kakve aktivnosti povezane s ratom u Iranu, te je ta odluka, kako tvrdi, od početka jasno komunicirana američkoj administraciji.

Ministar vanjskih poslova José Manuel Albares poručio je da je cilj ove odluke spriječiti dodatnu eskalaciju sukoba, ističući da Španjolska ne želi biti dio poteza koji bi mogli pogoršati situaciju.

Madrid protiv eskalacije sukoba

Španjolski premijer Pedro Sánchez već se od početka sukoba krajem veljače jasno pozicionirao protiv američkih i izraelskih napada na Iran, koje je nazvao nepromišljenima i nezakonitima.

Još početkom ožujka Madrid je odbio zahtjev SAD-a za korištenje dviju zajedničkih vojnih baza u Andaluziji, u Roti i Morónu, a dodatno je pooštrio stav odbijanjem svih letova povezanih s operacijama u Iranu, uključujući i one za opskrbu gorivom.

"Mi smo suverena država koja ne želi sudjelovati u ilegalnim ratovima", poručio je Sánchez.

Američki zrakoplovi prisiljeni na zaobilazne rute

Zbog ove odluke američki vojni zrakoplovi morat će izbjegavati španjolski zračni prostor, što znači da će letjeti dužim rutama – preko istočnog Atlantika ili preko Francuske, javlja BBC.

Dio američkih bombardera već je raspoređen u britanskoj bazi RAF Fairford, odakle polijeću prema Bliskom istoku, nakon što je Ujedinjeno Kraljevstvo odobrilo američki zahtjev.

Španjolski mediji navode da bi američki zrakoplovi mogli koristiti španjolski zračni prostor ili baze isključivo u hitnim slučajevima.

Napetosti rastu, Hormuški tjesnac pod pritiskom

U međuvremenu, situacija na Bliskom istoku dodatno je zakomplicirana sigurnosnim prijetnjama u Hormuškom tjesnacu, kroz koji inače prolazi oko 20 posto svjetske opskrbe naftom.

Zbog opasnosti od napada dronovima, projektilima i mogućim minama, prolaz je posljednjih tjedana praktički blokiran, što je dovelo do naglog rasta cijena nafte na svjetskim tržištima.

Iransko veleposlanstvo u Madridu poručilo je da bi Teheran mogao biti otvoren za određene zahtjeve Španjolske vezane uz tranzit kroz tjesnac, upravo zbog stava Madrida koji se poziva na međunarodno pravo.

Španjolska vlada svoju poziciju sažima jednostavnom porukom – protiv rata – naglašavajući da ne želi biti dio sukoba koji bi mogao imati dalekosežne globalne posljedice.