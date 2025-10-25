Španjolci: Srbija briše Đokovića

Novak Đoković, tenisač koji je odrastao tijekom ratova na Balkanu i raspada Jugoslavije u obitelji skromnih financijskih mogućnosti, dobro zna što znači proći put od dna do vrha. Od putovanja svijetom bez novca do statusa jednog od najbogatijih sportaša s 24 Grand Slam titule. Od anonimnosti do božanstva u vlastitoj zemlji. No, čini se da ga dio te iste zemlje sada želi izbrisati s panteona idola i heroja pretvoriti u "izdajnika", piše AS.

Razlog je tenisačeva podrška studentskim prosvjedima protiv predsjednika Aleksandra Vučića, koja je započela krajem 2024. godine, a sada mu, čini se, stiže na naplatu. Posljednji u nizu događaja, s velikom simboličkom težinom, vandaliziranje je murala s njegovim likom u centru Beograda, navodi se u tekstu pod naslovom "Srbija briše Đokovića".

Vandalizirani mural kao simbol sukoba

Mural je osvanuo prebojan crnom bojom, no njegov autor, Andrej Josifovski, obnovio ga je u roku od 24 sata. Prikaz nije bio slučajan, prikazivao je Đokovića kako slavi jednu od svojih pobjeda na Wimbledonu gestom "pumpanja", koju studenti koriste kao simbol pritiska na Vladu.

Tenisač je tada objasnio kako gesta nema veze s prosvjedima, već s pjesmom 'Pump it up' uz koju se šali sa svojom djecom. Ipak, nekoliko mjeseci ranije, u veljači, na košarkaškom derbiju Partizana i Crvene zvezde pojavio se u majici s kapuljačom i natpisom 'Students are champions' (Studenti su prvaci).

Podrška mladima

Studenti u Srbiji prosvjeduju protiv korupcije u institucijama i konzervativne vlade te traže prijevremene izbore. Prosvjedi su eskalirali nakon što se u studenom 2024. godine urušila nadstrešnica željezničke stanice u Novom Sadu, pri čemu je zbog lošeg održavanja poginulo 16 ljudi. Đoković je tada pružio podršku mladima, prenosi Index.

"Kao netko tko duboko vjeruje u snagu mladih i njihovu želju za boljom budućnošću, važno je da se njihov glas čuje. Srbija ima ogroman potencijal, a obrazovana mladost je njezina najveća snaga", poručio je.

Nekoć heroj, danas meta

Predsjednik Vučić, koji je svojedobno gorljivo branio tenisača i njegovu deportaciju iz Australije zbog necijepljenja protiv COVID-a nazvao "lovom na vještice", nije dugo čekao da Đokovića stavi na nišan.

Istog onog nacionalnog heroja koji je na dodjeli nagrada Roland Garrosa 2023. uzvikivao "Srbija!" i koji je na kameri ispisao nacionalističku poruku "Kosovo je srce Srbije: zaustavite nasilje". Istog čovjeka koji je nakon osvajanja Davis Cupa 2010. dobio diplomatsku putovnicu i koji je 2024. godine sve uložio u osvajanje olimpijskog zlata za svoju zemlju.

Selidba iz Srbije

Čini se da se Đoković sve više udaljava od domovine. Iako već 15 godina ima poreznu rezidenciju u Monte Carlu i provodi puno vremena u Marbelli, prema pisanju srpskih medija, njegovo preseljenje u atensku četvrt Glyfada sada je finalizirano.

Nije preselio samo obitelj, već i ATP turnir koji je organizirao u Beogradu. Licenca je prenesena, a Belgrade Open postaje Hellenic Championship, koji će se održati od 2. do 8. studenog. Na njemu će nastupiti i 38-godišnji Đoković, koji se bori s fizičkom spremom u godini u kojoj je osvojio samo jedan turnir.