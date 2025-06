Sorta koja daje odlično ulje

Prikaz sorte levantinke, koja je osjetljiva na sušu i paunovo oko, ali daje odlično ulje, prenosimo iz knjige Sorte maslina Sinaja Bulimbašića.

Ova je sorta na sortnoj listi maslina Republike Hrvatske, a osim levantinka naziva se i šoltankom. Legenda kazuje da ju je donio pomorac s „levanta“ iz Grčke, a njezin sinonim da se prvo udomaćila na otoku Šolti, a kasnije i po cijeloj Dalmaciji, gdje je poznata kao dugovječna sorta obilnog i redovitog ploda. Stablo je jako bujno, visoko, s glatkom korom na granama, razgranato, okrugle, tamnozelene boje okruglaste krošnje s bujnim izbojcima. Osjetljiva je na sušu, pa ju je preporučljivo saditi u dublja tla s mogućnošću navodnjavanja, ali ne i u dolcima. Srednje je osjetljiva na rak masline, maslininu muhu i maslininog moljca, a jako je osjetljiva na paunovo oko i trulež ploda.

List je velik, eliptičnog oblika, širok, kratke peteljke, na vrhu oštar, po obodu lagano nazubljen, po dužini je blago uvijen, prosječno je dug oko 7 cm, i širok oko 2 cm, na sredini blago uvijen, lice je tamnozelene, a naličje svijetlozelene boje. Cvjeta obilno od sredine do kraja mjeseca svibnja, čak i početkom lipnja, resu formira od ožujka do sredine svibnja, a ima i velik postotak samooplodnje, radi čega redovito i obilno rađa. Dobar je oprašivač za Oblicu, Buharicu i Drobnicu. Vrijeme koje prođe od cvatnje do berbe je oko 175 dana. Plod je srednje krupan, rodi u grozdovima sa tri do pet plodova, koji su eliptični, duguljastog oblika, blago uvijeni prema vrhu s malim oštrim vrhom. Tvrda kožica u fazi pune zrelosti je crne boje, dužine oko 2,2 cm, širok oko 1,3 cm, težine oko 4,3 grama, dok je randman ulja u plodu u optimalnoj fazi zrenja (berba sredinom listopada) oko 13,5 posto, piše Maslinar.