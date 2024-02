Sopić: "Trener Rijeke koji protiv Dinama ide ne izgubiti je na krivom poslu"

Vjerojatno najteže gostovanje koje im je preostalo do kraja sezone najavio je pred medijima trener Rijeke, Željko Sopić. Njegova momčad odlazi na Maksimir protivniku koji je osokoljen eliminacijom Betisa te koji se nada to nadograditi slavljen u ligaškom derbiju.

Rijeka će imati ogromnu podršku. Kupili su sve ulaznice za južnu tribinu, a Dinamo im je odbio zahtjev za dodatnim ulaznicama, što je bila temu koju su novinari zatražili Sopića da prokomentira.

Zadovoljan je velikom podrškom koja ih čeka

"Naš glasnogovornik je rekao da je Dinamo poručio kako nas je odbio iz sigurnosnih razloga, što znači da je to nešto što je teško komentirati, pogotovo ako je tu odluku donijela i policija. Stadion će biti ispunjen koliko može, imat ćemo navijače iza leđa. Imamo mladu momčad, potentnu, a idemo odigrati hrabro i odnijeti bodove na Rujevicu", rekao je Sopić.

Odbio je komentirati odabir suca, kao i komentare kako je riječ o još jednoj ključnoj utakmici, objasnivši da većinom do početka utakmice niti ne zna tko sudi, kao i to da je to kraja prvenstva još 13 utakmica.

"Možemo izgubiti od Dinama. Teško, ali možemo"

Nije htio komentirati niti odabir početkog sastava, ali je zato odgovorio na pitanje bi li bio sretan vratiti se s bodom.

To su opet ova pitanja. Bitan je gard. Može se dogoditi i da izgubimo. Teško, ali može se dogoditi. Jako teško. Ali vi meni recite, kakav bih to bio trener ako bih rekao da u Zagreb idem ne izgubiti? Ako je Rijeka imala takvog trenera, taj je u krivom poslu. I to se ne odnosi samo na Rijeku. Naglašavam, ostavit ćemo srce na terenu i nadam se da će gledatelji sa stadiona otići sretni", prepun samopouzdanja je odgovorio.

Dakle, Rijeka u Maksimiru želi pobjedu, ali to nas ne treba čuditi. Takvim stavom je Sopić svoju momčad i doveo tu gdje se sad nalazi, piše Gol.hr.