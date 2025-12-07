Solinski Adventorium u ritmu Prljavaca: Publika pjevala i plesala uz hitove

Drugu večer Solinskog Adventoriuma, atmosfera je bila nezaustavljiva – publika je plesala i pjevala zajedno s legendarnim Prljavim kazalištem. Hitovi poput Crno bijeli svijet, Heroj ulice, Lupi petama i Reci evo sve za Hrvatsku razgalili su okupljene, koji su bez zadrške uživali u energiji benda.

Koncert je potvrdio da glazba Prljavaca i dalje spaja generacije, a Solin je tako doživio još jednu večer ispunjenu nostalgijom, ali i nepresušnom zabavom.