Solin osvojio drugo mjesto u izboru za najbolji grad za život

Solin se i ove godine našao među najboljima u Hrvatskoj prema izboru za Najbolji grad za život, osvojivši prestižno drugo mjesto u kategoriji gradova srednje veličine, onih s do 35 tisuća stanovnika. Rangiranje se provodilo prema čak 29 različitih pokazatelja, što ovo priznanje čini još značajnijim.

Kako je istaknuo solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević u objavi na društvenim mrežama, rezultati su potvrda da grad ide u dobrom smjeru, unatoč tome što građani često znaju biti kritični prema sredini u kojoj žive.

„Ovakvo priznanje ipak potvrđuje da smo na jako dobrom putu i daje poticaj da budemo još i bolji“, poručio je gradonačelnik.

Za Solin je ovo još jedan pokazatelj kontinuiranog razvoja i ulaganja u kvalitetu života svojih stanovnika, ali i motivacija da se pozitivni trendovi nastave.