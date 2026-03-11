Šokantna priča iz NBA lige: Luka Dončić prekinuo zaruke i vodi bitku za skrbništvo nad kćerima

Jedan od najvećih košarkaških talenata današnjice, Luka Dončić, proživljava vrlo teško razdoblje izvan parketa. Zvijezda Los Angeles Lakersa potvrdila je za ESPN da se razišao sa svojom zaručnicom Anamarijom Goltes, dok američki mediji navode da se paralelno vodi pravna bitka oko skrbništva nad njihovim dvjema kćerima.

Dončić je u izjavi koju je dostavio ESPN-u otkrio da je donio tešku odluku prekinuti zaruke.

“Volim svoje kćeri više od svega i učinio sam sve što sam mogao kako bi bile sa mnom u SAD-u tijekom sezone, ali to nije bilo moguće, pa sam nedavno donio tešku odluku da prekinem zaruke. Sve što radim, radim za sreću svojih kćeri i uvijek ću se boriti da budem s njima i da im pružim najbolji život koji mogu”, poručio je Dončić.

Američki mediji: pokrenut postupak za alimentaciju

Ranije tijekom dana portal TMZ objavio je da je Goltes podnijela zahtjev za alimentaciju i pokrivanje odvjetničkih troškova.

Prema informacijama koje prenosi ESPN, zahtjev je podnesen u Kaliforniji, iako je jedna od Dončićevih kćeri ondje boravila tek tri mjeseca prošlog proljeća, dok druga nikada nije bila u toj američkoj saveznoj državi. Izvori bliski košarkašu tvrde da Dončić navodno nije znao da je takav zahtjev podnesen.

Isti izvori tvrde da je slovenski košarkaš oduvijek financijski brinuo o obitelji te da je bez ograničenja pokrivao sve troškove svojih kćeri.

Veza duga gotovo deset godina

Dončić i Goltes, koja je poznata kao model i fitness influencerica, poznaju se još od mladosti, a vezu su započeli 2016. godine. Košarkaš je zaprosio svoju partnericu u srpnju 2023.

Par je u studenome 2023. dobio prvu kćer Gabrielu u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je Dončić još igrao za Dallas Maverickse. Njihova druga kći Olivia rođena je u prosincu prošle godine u Sloveniji.

Dončić je tada nakratko napustio momčad Lakersa kako bi bio prisutan na porodu te je propustio utakmice protiv Toronto Raptorsa i Boston Celticsa.

Policija pozvana u rodilište u Sloveniji

Prema informacijama koje prenosi ESPN, tijekom Dončićeva boravka u Sloveniji došlo je do nesuglasica između njega i tadašnje zaručnice. Navodi se da je Goltes tada pozvala policiju u rodilište u Kranju.

Policijski službenici izašli su na teren 6. prosinca, no u službenom izvješću stoji da nisu utvrdili nikakve elemente kaznenog djela ili prekršaja od strane Dončića.

Košarkaš je nakon toga mirno napustio bolnicu i istog dana otputovao natrag u Sjedinjene Američke Države.

Od tada, prema informacijama američkih medija, Dončić nije vidio svoje kćeri.

Sudski postupak u Sloveniji

Prema navodima izvora koje citira ESPN, Dončić je 26. veljače slovenskom sudu podnio zahtjev za privremenu mjeru kojom traži hitan kontakt s kćerima Gabrielom i Olivijom.

Od dolaska u Los Angeles na početak priprema za sezonu krajem rujna, košarkaš je, tvrde izvori, svoje kćeri vidio svega dva dana.

U međuvremenu je Goltes prošlog tjedna uklonila sve zajedničke fotografije s Dončićem sa svog Instagram profila, što je dodatno potaknulo nagađanja o problemima u njihovoj vezi.

Dominantan na parketu unatoč privatnim problemima

Unatoč teškoj privatnoj situaciji, Dončić igra jednu od najboljih sezona u karijeri. U svojoj prvoj punoj sezoni u dresu Los Angeles Lakersa prosječno postiže 32,5 poena, uz 8,4 asistencije i 7,8 skokova po utakmici.

Lakersi trenutačno imaju omjer 39 pobjeda i 25 poraza, a u sljedećem susretu dočekuju Minnesota Timberwolvese.