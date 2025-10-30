ŠOK U NBA-u Mladom košarkašu dijagnosticiran rak

Mladi srpski košarkaš Nikola Topić (20), član Oklahoma City Thundera, suočava se s teškom zdravstvenom bitkom nakon što mu je dijagnosticiran rak testisa. Vijest je potvrdio generalni direktor kluba Sam Presti, koji je otkrio da je dijagnoza postavljena nakon pretraga i snimanja obavljenih u četvrtak, piše gol.hr.

Prije nekoliko tjedana klub je objavio da će Topić morati na operativni zahvat, no tada nisu iznosili detalje o prirodi problema. Operacija je izvedena u Centru za karcinome u Houstonu, a naknadna biopsija potvrdila je da se radi o malignom tumoru.

"Moram naglasiti da je ekipa onkologa, koja radi sjajan posao, izuzetno pozitivna u pogledu Topićevog suočavanja s ovom situacijom. Topić nije želio da podijelimo ovu informaciju s vama sve dok ne započne tretmane.

Bio je ovdje, trenirao i obavljao vježbe bez obzira na čitav proces... Kao što svi znamo, liječenje je u ovakvim slučajevima izazovno." izjavio je Presti, dodajući da je mladom playmakeru preporučena kemoterapija.

Prema riječima čelnika Oklahome, trenutno nije poznato kada će se Topić moći vratiti na parket, no u klubu naglašavaju da je njegovo zdravlje jedini prioritet.

"On je izvanredan tip, to znaju svi koji se druže s njim. Zreo je, smiren, otporan... Ima sve kvalitete da prevlada ovu situaciju." poručio je Presti.

Topić je u Oklahomu stigao prošlog ljeta kao 12. izbor NBA drafta. Zbog ozljede koljena propustio je svoju prvu sezonu u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta, a nastupio je tek u Ljetnoj ligi i predsezoni prije nego što je morao na operaciju.