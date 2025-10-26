Šok i tuga u Americi: Umro legendarni sportaš

Nick Mangold, legendarni centar New York Jetsa i jedan od najcjenjenijih igrača u povijesti kluba, preminuo je u 41. godini, potvrdili su Jetsi.

Prema američkim medijima, bivši NFL igrač izgubio je bitku s komplikacijama uzrokovanim bubrežnom bolešću, samo dva tjedna nakon što je javno objavio da traži donora bubrega krvne grupe 0.

Mangoldu je genetski poremećaj dijagnosticiran još 2006. godine, a u otvorenom pismu navijačima početkom listopada otkrio je da mu je stanje pogoršano i da čeka transplantaciju. „Znao sam da će ovaj trenutak doći, ali mislio sam da imam više vremena“, napisao je tada – ujedno i posljednji put javno, piše Net.hr.

Predsjednik kluba Woody Johnson opisao ga je kao „srce i dušu Jetsove ofenzivne linije“ te dodao kako je Mangold bio „veliki igrač, ali još veći čovjek“.

Tijekom 11 godina u NFL-u Mangold je sedam puta nastupio na Pro Bowlu i dvaput bio All-Pro izbor. Cijelu karijeru proveo je u Jetsima, s kojima je dosegnuo dva finala AFC-a, a 2022. godine uvršten je u klupsku Kuću slavnih.

U klubu će u njegovu čast održati minutu šutnje na sljedećoj domaćoj utakmici, dok će NFL liga cijeli vikend odati počast porukom: „Once a Jet, always a Jet.“