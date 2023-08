Sofoklovo remek djelo Kralj Edip - predstava koju ne smijete propustiti!

U nedjelju, 6.8.'23. u 21:00h na Ljetnoj sceni u Omišu (Punta 1.),po posljednji put ovo ljeto, biti će odigrana nova predstava profesionalnog kazališta Mali princ.

Klasična je to Grčka tragedija koja se smatra se remek djelom dramske umjetnosti i svaka kazališna družina koja je uspije uspješno postaviti na scenu zaslužuje veliki respekt struke te pune dvorane publike.

U zahtjevnim naslovnim ulogama predstaviti će nam se talentirani Mate Travić (student završne godine glume UMAS-a) kao Edip, dok će Jokastu utjeloviti poznata dramska umjetnica Ivana Giove Župa (također se pojavljuje u koreografskim ulogama Sfinge i Smrti)

Dramatizaciju i režiju potpisuje prof. Petar Buljević koji je, umjesto kora, vješto ukomponirao tekstove iz romana 'Kafka na žalu', suvremenog, nagrađivanog pisca Harukija Mukaramija, a naravno tu je i ostatak omiške kazališne ekipe i suradnika koji su zaslužni i za upečatljivu glazbu, svijetlo, kostime, te za scenu. Glazbu potpisuje Stanislav Kovačić, kostime Ana Džido. U ulozi Kreonta je Marijan Grbavac, Tiresiju igra Marko Duvnjak, a sudjeluju još Gordana Kapić i Ana Vidošević, kao i članice dječjeg kazališta Harlekin - Sara Zeljko, Laura Vidić, Sara Bilić..

Sofoklov Kralj Edip, klasična grčka tragedija u šest činova (429. god priije Krista), ne obrađuje kao izravnu temu Edipov zločin, nego njegovo postupno razotkrivanje samoga sebe i autor je usredotočio svu dramsku radnju na osobnu Edipovu sudbinu. Radnja se događa u jednom dana (od izlaska do zalaska sunca). Edip upotrebljava svu snagu svoje volje i oštroumnosti kako bi pronašao i kaznio Lajevog ubojicu i tako spasio Tebu od nevolje. U upornoj istrazi dolazi do strašne spoznaje... Sofoklo je majstorski ocrtao kako postupno ali sigurno izlazi na vidjelo strašna istina. Iako je Edip pritisnut dubokom patnjom i strašnom moralnom brigom, on ipak nije klonuo, nego i tada pokazuje veliku snagu i svijest, jer mirno prima na sebe svoju gorku sudbinu. Jokasta pokušava da potkopa vjeru u proročanstva, ali delfijski Apolon preko Tiresije izlazi kao pobjednik. Ta pjesnikova tragedija nam kazuje kako je ljudska mudrost ograničena i sreća promjenjiva, dok nasuprot tome stoji božansko sveznanje..

Predstava traje cca 60min.

Ulaznice po simboličnoj cijeni od 7e, možete kupiti u uredu CZK od pon-pet 10-15h, ili (ukoliko ih još bude), 3h ranije na ulazu. Broj mjesta je ograničen.

Ne propustite začiniti kraj nedjeljne ljetne večeri sa vrhunskom kazališnom poslasticom! Dobrodošli!