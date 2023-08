SMJEŠTEN S "AEK-OVIM UBOJICAMA" Uhićeni navijač nazvao oca iz grčkog zatvora: "Tata, gle ja odavde neću živ izaći"

Navijač atenskog AEK-a Michalis Katsouris ubijen je prošlog tjedna u stravičnim sukobima grčkih i hrvatskih navijača uoči utakmice AEK-a i Dinama u sklopu kvalifikacija za Ligu prvaka. Više od 100 osoba, većinom hrvatskih državljana, privedeno je zbog optužbi za ubojstvo i članstvo u kriminalnoj skupini. Hrvatskim je državljanima određen pritvor, a raspoređeni su u najmanje 16 zatvora diljem Grčke.

Zbog toga su roditelji uhićenih ranije već slali apele i pisma hrvatskim vlastima kao i pravobraniteljici da im se osigura pravedno suđenje kao i sigurnost u zatvorima da dočekaju suđenje.

“Danas se dogodilo ono o čemu roditelji hrvatskih državljana pritvorenih u Grčkoj upozoravaju već nekoliko dana. Hrvatskom državljaninu koji se nalazi u jednom od zatvora, 150 km od Atene, prijetili su smrću”, otkrio je Mario Medak, pravni savjetnik obitelji uhićenih, piše N1.

Opisao je kako je mladić u zatvor stigao oko pet ujutro, a oko 14 sati je uspio nazvati tatu i ispričao mu što se dogodilo. “

Kad je došao oko pet ujutro, dočekali su ga AEK-ovi navijači, govorili mu da će ga ubiti, da neće živ jutro dočekati. Danas oko dva je nazvao svog oca, ispričao mu što se dogodilo i rekao mu je – ovo je možda zadnji put da se čujemo.”

Medak ističe kako očekuju od hrvatske diplomacije da učini sve kako bi se poradilo na sigurnosti hrvatskih državljana u Grčkoj.

“Ne očekujemo da će hrvatska diplomacija utjecati na neovisnost grčkih sudova. Grčko pravosuđe je neovisno i to mora biti tako. Nitko od političara ne može utjecati na sudove. No, ovdje se radi o konkretnim prijetnjama, položaju u zatvorima. Treba poraditi da se sigurnost osigura. Kako čujemo, to nije tako. Vjerujemo u ovom trenu da naša diplomacija radi i na ovome, da poduzima sve što je moguće i da mole pomoć. To ne znači da se netko petlja u neovisnost grčkih sudova.”

Medak je još dodao da su oni o incidentu koji je ispričao mladić, obavijestili hrvatske vlasti, a on je pak isto prijavio nadležnima u zatvoru. “Što će biti, ne znamo”, rekao je Medak.

Nakon njega obratio se i otac tog mladića Robert Žiga.

“Oko dva sata danas nazvao me sin iz zatvora, 21 god star.

Inače smiren dečko, prvi put u životu vidio sam ga uznemirenog.

Rekao je: ‘Tata, ja odavde živ neću izaći, stavili su me u zatvor s AEK-ovim ubojicama. Čim sam došao, okružili su me, pokazivali su mi odrezanu glavu, govorili nećeš jutro dočekati, bit ćeš silovan, ubit ćemo te’.

Rekao je: ‘Molim te, poduzmi što možeš da izoliraju mene i prijatelja u zatvoru.”

Oni su jedini Hrvati tamo, da ih nekako zaštite da dočekaju suđenje živi. Rekao sam da ću sve poduzeti i njemu da se drži, ohrabrio sam ga da će biti sve u redu. On je rekao: ‘Oprosti, znam da sam zeznuo. Ovo je možda zadnji put da se čujemo.’ Tako je završio razgovor.”

Istaknuo je da je zabrinut da neće živ dočekati jutro i suđenje.

“Moj sin je pametan, tko zna tko se od te djece može roditeljima javiti, tko je u kakvim uvjetima, mogu li dobiti telefon i tko zna čiji su životi još ugroženi. Ako je moj sin kriv za bilo što, neka ima suđenje i bude osuđen, ali je rekao da mu je život ugrožen”, dodao je otac.

S njim je bio i otac drugog mladića Franjo Kroflin.

“Strašno je, dajemo si podršku. Kad sam ovo čuo, to je za mene bio šok. Bojim se za život svog sina”, rekao je, prenosi N1.