Smjena na Poljudu: Ivanković više nije trener Hajdukovih juniora

Jure Ivanković (39) više nije trener Hajdukovih juniora. Odluka o njegovoj zamjeni donesena je na Poljudu, a novi trener još nije imenovan. U dosadašnjem dijelu sezone juniori Hajduka su u pet utakmica ostvarili dvije pobjede protiv Šibenika (9:0) i Gorice (5:0), dva neriješena rezultata protiv Samobora (1:1) i Rijeke (0:0) te jedan poraz od Sesveta (0:4). Ivanković je u sezoni 2023./24. bio i trener prve momčadi Hajduka na sedam utakmica.

Široj nogometnoj javnosti postao je poznat pred kraj pretprošle sezone. Tada je Hajduk u tri tjedna porazima od Lokomotive, Dinama i Rijeke ispao iz igre za oba trofeja, zbog čega je otišao trener Miroslav Karoglan. Naslijedio ga je njegov pomoćnik Ivanković i vodio Hajdukovu prvu momčad preostalih sedam kola, javlja Index.

Vodio je i seniore Hajduka

U njima je ostvario četiri pobjede, jedan remi i dva poraza. Zatim je seniore preuzeo Gennaro Gattuso, a Ivanković se vratio u omladinsku školu. Tamo je prošlog ljeta nakon odlaska Luke Vučka imenovan za trenera kadeta. Ivanković je već ranije vodio kadete Bilih, ali kada je Ivan Leko dobio otkaz i kada je na klupu prve ekipe sjeo Mislav Karoglan, Ivanković je promoviran u njegov stožer.

Kada je s klupe otišao i Karoglan, Ivanković je imenovan na spomenutu privremenu funkciju trenera prve ekipe. Slijedio je povratak kadetima i promoviranje u trenera juniora. Ivanković je tako napravio puni krug u Hajduku jer je vodio kadete, seniore i juniore.