Slavni nogometaš o napadima u Dubaiju: “Bilo je zastrašujuće, spavali smo u podrumu”

Bivši nogometaš Manchester Uniteda Rio Ferdinand otkrio je kako je s obitelji u Dubaiju proživio teške trenutke nakon raketnih napada u blizini njihova doma.

Ferdinand, koji se prošlog kolovoza preselio u Dubai sa suprugom Kate i troje djece, rekao je u svojoj nogometnoj emisiji da su posljednji dani nalikovali “lockdownu”.

– Bio je ovo drugačiji tjedan, neću lagati. Zastrašujuće je kad čujete projektile i zrakoplove iznad glave, a nemate jasne informacije što se događa – rekao je 47-godišnjak.

Objasnio je da su prve noći, nakon što su se začule snažne detonacije, po savjetu otišli u podrum gdje su prespavali.

– Moj studio postao je moj bunker. Spavali smo dolje s poplunima. Situacija je bila pomalo zastrašujuća, ali istovremeno sam se osjećao sigurno i zbrinuto – kazao je.

Dodao je kako mu je bilo najvažnije ostati smiren zbog djece te im objasniti što se događa.

Njegova supruga Kate također se oglasila na Instagramu, poručivši da je obitelj na sigurnom nakon “vrlo zastrašujuće noći”.

– Hvala vam na porukama. Na sigurnom smo. Nadam se mirnijoj večeri, sinoć je bilo vrlo zastrašujuće – napisala je, dodavši da su djeca čak doživjela situaciju kao avanturu jer su svi zajedno spavali u podrumu.

Rio i Kate žive u Dubaiju s mlađom djecom, dok su Riovi stariji sinovi ostali u Ujedinjenom Kraljevstvu zbog nogometnih karijera. Kate je ranije priznala da joj nedostaje dom, ali da su preseljenje smatrali ispravnom odlukom za obitelj, osobito jer je Rio sada više prisutan u obiteljskom životu.