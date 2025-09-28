Skrivena opasnost: Izbacite ovo iz svoje kupaonice, odaberite sigurnije rješenje

Svi znamo opasnosti plijesni koja se skriva u kupaonici. Ali ono što vjerojatno niste shvatili jest da se u kupaonici nalazi još nešto što bi moglo biti pogubno za vas i vašu obitelj.

Prema stručnjacima iz PlumbNationa, štetan predmet u kupaonici je vaša zavjesa za tuširanje - ako je izrađena od PVC-a. Riječ je o vrsti plastike koja sadrži razne aditive za poboljšanje svoje fleksibilnosti i trajnosti, navodi The Sun.

Kad su PVC zavjese za tuširanje izložene toplini i vlazi - primjerice kada se tuširate - mogu ispuštati organske spojeve (VOC) i druge štetne kemikalije u zrak. Takvi organski spojevi uključuju ftalate, organotine i dioksine a dugotrajna izloženost kojima može dovesti do zdravstvenih problema poput iritacije kože, respiratornih problema, pa čak i hormonske neravnoteže.

Redovito čistite zavjesu

Postoji čak i kancerogeni rizik - 'dugotrajna izloženost dioksinima povezana je s povećanim rizikom od raka'. Osim što PVC zavjese za tuširanje mogu utjecati na zdravlje, one također imaju ogroman utjecaj na okoliš. 'Proizvodnja i odlaganje PVC-a doprinose onečišćenju okoliša', poručuju stručnjaci iz PlumbNationa. Zašto umjesto PVC zavjese za tuširanje, ne biste odabrali onu izrađenu od materijala poput poliestera, pamuka ili konoplje? Ako ne možete nabaviti ništa osim PVC-a, postoje neke stvari koje možete učiniti kako biste ublažili rizike povezane sa zavjesama za tuširanje. Ocat može biti prava opcija kada se želite riješiti plijesni sa zavjese za tuširanje. Napravite otopinu od octa i vode u bočici s raspršivačem – dodajte nekoliko kapi eteričnih ulja da dobijete lijep miris – i redovno prskajte zavjesu

Pobrinite se da je vaša kupaonica dobro prozračena i redovito čistite zavjesu za tuširanje kako biste spriječili rast plijesni i gljivica. Također biste trebali razmisliti o redovitoj zamjeni zavjese za tuširanje, prenosi tportal.