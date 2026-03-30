Školska pedagoginja: "Nastavnici, uđite u cipele učenika. Roditelji, djeci danas nedostaje pažnja i zagrljaj"

Antonija Kero, prof., savjetnica, univ. spec. prava djece te školska pedagoginja, poznata je po svom dugogodišnjem radu s djecom i mladima, kao i brojnim projektima poput „No drum - no fun“, „Filmaši“, „MIOC za Cukriće“, Paragraf Podcasta te participativnih istraživanja u školi.

Na nedavnoj panel-raspravi „Mentalno zdravlje djece i mladih“ održanoj u Polivalentnoj dvorani Kneževe palače u Zadru, na kojoj su sudjelovale i školska psihologinja Đurđica Jurjević, specijalistica školske medicine Polona Bencun Gumzej i profesorica tjelesne i zdravstvene kulture Ana Eškinja, Antonija Kero je podijelila niz korisnih savjeta, poruka i promišljanja koja zaslužuju znatno širi auditorij.

“Kvalitetna podrška roditeljima i nastavnicima glavni je preduvjet za učinkovitu promociju mentalnog zdravlja djece. Mentalno zdravlje odraslih koji brinu o djeci je prioritet. Zdravo obiteljsko i školsko okruženje djeci pruža osjećaj pripadnosti i sigurnosti“, naglasila je Kero koja se posebno osvrnula na ulogu nastavnika.

„To ne traži veliki trud, a efekti su veliki“

„Kada uđete u učionicu, sjetite se sebe i svojih školskih dana i pokušajte razumjeti učenike, ući u njihove cipele. Budite onakvi učitelji kakve ste i sami željeli imati sa 13 ili 15 godina. Kakvog nastavnika ste voljeli vidjeti u svojoj učionici budite takav nastavnik. Nema velike mudrosti. Tek nakon izgradnje odnosa, i to dobrog odnosa, nastupa učenje“.

Poruka roditeljima bila je kratka jednostavna i snažna: „Djeci danas nedostaje pažnja i zagrljaj. To ne traži veliki trud, a efekti su veliki.“

Naglasila je kako je za učenike prijateljsko okruženje u školi važnije od samog gradiva:

„Posebno je važno prijelazno razdoblje iz osnovne u srednju školu“

„Učenici na nastavu moraju dolaziti zadovoljni. To je važnije od svega ostalog. Ne moramo svi znati sve i biti u svemu najbolji. Ostvarit će se djeca kroz nešto. Često znamo zaključiti da je važnije da je dijete zadovoljno, nego odlikaš. Njihovo zdravlje je važnije od kemijskih formula, derivacija ili integrala. Posebno je osjetljivo prijelazno razdoblje iz osnovne u srednju školu. Njima je ekipa jako važna. Važno je da pronađu jednu ili dvije osobe u razredu s kojima mogu provoditi vrijeme i družiti se. Kada to imate, imate sretne učenike.“

Posebno je istaknula važnost izvannastavnih aktivnosti: “One su poligon za kreativno izražavanje učenika, a praksa pokazuje da djeca koja se bave sportom i ostalim izvannastavnim aktivnostima u školu dolaze veselija i motiviranija.“

Kero je na panel raspravi progovorila o onome o čemu mnogi šute, a svi su svjedoci takvog stanja, to je formalnost klasičnih roditeljskih sastanaka:

„Roditeljski sastanci su pro forma“

„Roditeljski sastanci su pro forma. Roditelji dođu, ponešto potpišu što se od njih traži i odu. Kada ti prvi obavezni sastanci završe, ja organiziram neobavezne tematske. Na njih dolaze roditelji koji žele, ako imaju potrebu, sviđa im se tema, misle da je prikladna i zanimljiva. To radim zadnjih par godina i odaziv je ogroman. Došli smo do toga da moram stavljati ograničenja jer ne znam gdje smjestiti sve zainteresirane roditelje“, rekla je Kero koja je uz sve školske obveze u Gimnaziji Franje Petrića i voditeljica Županijskog stručnog vijeća za Građanski odgoj i obrazovanje, bila članica radne skupine pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja za individualizirane programe te voditeljica školskog volonterskog kluba, za koji je dvaput nagrađena priznanjem Zadarske županije za promicanje volonterstva.

Tonći Mašina: „Nećemo ostati samo na izgovorenim riječima“

„Kao organizatori vrlo smo zadovoljni panelom i odazivom, posebno činjenicom da je sudjelovao velik broj učenika, studenata i stručnjaka. Nećemo stati na ovome niti ostati samo na izgovorenim riječima. Sportska zajednica Zadarske županije već je prijavila jedan Erasmus projekt, a krajem lipnja doznat ćemo je li odobren. Također smo pripremili niz projekata vezanih uz sport, s ciljem prevencije problema mentalnog zdravlja kod djece i mladih“, rekao je predsjednik Sportske zajednice Zadarske županije Tonći Mašina, ujedno i moderator panel-rasprave.