Skandal na turniru: "Neću igrati protiv muškarca u ženskom tijelu"

Deta Hedman, 65-godišnja igračica pikada, odlučila se povući s turnira PDC Women’s Series jer je u četvrtfinalu trebala igrati protiv transrodne igračice Noe-Lynn van Leuven.

To je veći drugi put da se povukla s turnira nakon što je ždrijeb spojio nju i van Leuven. Isto je, naime, učinila i prošle godine na Denmark Openu, a tada je za Bild izjavila: "Neću igrati protiv muškarca u ženskom tijelu."

Van Leuven (29), koja je rođena kao muškarac, prošle godine postala je prva Nizozemka koja se kvalificirala za nastup na Svjetskom prvenstvu u pikadu, a ranije ove godine primila je lošu vijest, prenosi gol.hr.

Svjetska pikado federacija (WDF) odlučila je zabraniti nastupe transrodnim igračicama na svojim natjecanjima, ali oni i dalje mogu nastupati na PDC natjecanjima.

Ranije ove godine uzela je pauzu od natjecanja zbog mentalnog zdravlja jer je, kako otkriva, dobila velik broj uvredljivih poruka, ali i prijetnji smrću. Progovorila je i o zabrani nastupa na WDF natjecanjima:

"To utječe na mene osobno, iako, srećom, trenutačno ne previše ozbiljno, ali ipak boli. To je gubitak za trans zajednicu u sportu, to mi slama srce, a kao trans osoba u svijetu pikada, znam koliko je uključivanje važno, ne samo na papiru nego i u praksi."