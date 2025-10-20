Sjajni uspjeh Hrvatske u Meksiku: Lara Cvjetko iz JK 'Solin' osvojila zlato

Guadalajara je proteklog vikenda bila još jedna destinacija u nizu IJF Svjetske judo turneje. U Meksiku se od 17. – 19. listopada okupilo 231 judaš i judašica iz 33 države na Grand Prixu među kojima je bilo i šest judašica iz Hrvatske. Drugog dana Grand Prix-a u Guadalajari Lara CVJETKO (JK „Solin“) osvoila je zlatnu medalju.

Kategorija -70 kg odvijala se uglavnom očekivano, a svjetska broj jeda Lara Cvjetko još je jednom potvrdila svoju dosljednost i taktičku inteligenciju. Od prve borbe pokazala je smiren autoritet, vodeći svaku borbu s preciznošću i kontrolom. U finalu kategorije -70kg Cvjetko se susrela Denom POHL (GER) pojavila se kao otkriće dana Početna razmjena gardova dala je prednost iskusnijoj Lari Cvjetko, koja je postigla yuko čistim o-soto-gaeshijem. Od tog trenutka problem je postao gotovo nerješiv za Pohl. Obrana od Cvjetko bila je kompaktna, disciplinirana i precizna, ne ostavljajući protivnici prostora za probijanje. Kontrolirajući ritam natjecanja, Cvjetko je osigurala pobjedu i osvojila zlatnu medalju, zasluženo potvrdivši svoju trenutnu dominaciju.

„Jako sam sretna što sam uspjela uzeti još jedno zlato na Grand Prix-u i još bodova na svjetskoj rang ljestvici te tako potvrditi svoj broj jedan. Zadovoljna sam svojim borbama, mislim da sam u dobroj formi i veselim se nastupu u Zagrebu za četiri tjedna.“ – kazala je 24-godišnja viceprvakinja svijeta.

U jutarnjem preliminarnom djelu natjecanja status nositeljice donio joj je prvo kolo slobodno, u drugom kolu pobjeđuje Talijanku Martinu ESPOSITO. Polufinale donosi joj neugodnu Belgijku Gabriellu WILLEMS, brončanu s posljednjih igara u Parizu, koju je svladala 1:0, odnosno bacanjem za yuko, a sve je to ispratio iz trenerske stolice izbornik ženske reprezentacije Dragan CRNOV koji je dodao:

- Jako sam sretan i zadovoljan današnjim nastupom Lare, odradila je taktički savršeno sve borbe i osvojila još jednu medalju na IJF Tour-u. Ono što me posebno veseli je njezin kontinuitet osvajanja medalja na najvećim natjecanja i nadam se da ćemo tako nastaviti na posljednjem turniru u godini, IJF Grand Prix-u Zagreb. Ovom prilikom ću pozvati sve da nam daju veliku podršku na GP-u i da navijaju za našu reprezentaciju.

Uz Cvjetko, drugog dana su nastupile Katarina KRIŠTO (JK „Dalmacijacement“ – Kaštel Sućurac), te njena mlađa sestra Nina (JK „Solin“), no obje su upisale poraz već u prvom kolu.