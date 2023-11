SJAJNE VIJESTI IZ STROŽANAČKE OSMOLJETKE Djeca su oduševljena, društvene mreže i mobitele zamijenili su školskim dvorištem: "Znamo da smo napravili veliku stvar"

Lijepe vijesti dolaze nam iz Podstrane, konkretno iz Osnovne škole Strožanac! Nešto vrlo zanimljivo osvanulo je u dvorištu škola, a prizor je oduševio djecu, ali i sve djelatnike škole.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Augustin Markota Foto: Augustin Markota Foto: Augustin Markota Foto: Augustin Markota Foto: Augustin Markota Foto: Augustin Markota Foto: Augustin Markota Foto: Augustin Markota Foto: Augustin Markota Foto: Augustin Markota Foto: Augustin Markota Foto: Augustin Markota Foto: Augustin Markota Foto: Augustin Markota Foto: Augustin Markota

Zaštita i unaprjeđenje mentalnog zdravlja mladih

Naime, spomenuta osmoljetka pod vodstvom psihologinje Mije Grbavac sudjeluje u projektu 'Zidovi nisu prepreke' čiji je nositelj Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ. Cilj ovog projekta je zaštita i unaprjeđenje mentalnog zdravlja mladih, a specifični cilj je da se kroz uređenje školskih i izvan školskih okruženja, pro-aktivnim pristupom djece i mladih preveniraju ponašajne ovisnosti, smanjenja nasilnih i / ili drugih rizičnih ponašanja učenika.

U sklopu ovog projekta osmišljen je poligon za djecu koji je oslikan ispred OŠ Strožanac s ciljem da djeca budu fizički aktivnija, manje izložena tehnologiji, više vremena provedu na zraku te da se time prevenira njihovo rizično ponašanje bilo kakve vrste. Poligon je oslikan od strane učenika Škole likovnih umjetnosti, Split te Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju, Split pod vodstvom njihovih mentora.

Danas je i službeno otvoren poligon, a sreću i zadovoljstvo nije krila ravnateljica OŠ Strožanac Žana Prižmić.

"Izuzetna mi je čast i veliko mi je zadovoljstvo što smo kroz projektnu aktivnosti i službeno otvorili naš školski poligon. Hvala vam svima, svima koji ste tu, da ne prozivam svakoga pojedinačno, svima vam se ovim putem želim zahvaliti jer smo i službeno došli do cilja", emotivna i sretna je ravnateljica Prižmić.

Smatra da će poligon pomoći djeci, a napredak je već sad vidljiv. Sretna je i zbog učenika koji su oslikali i uljepšali školsko dvorište.

"Hvala učenicima koji su oslikali poligon i svima vama ostalima. Ponosni smo što ćemo poligonom obogatiti prostor i dvorište naše škole, a sve zbog naše djece i njihovog mentalnog zdravlja. Svjesni smo da se djeca sve manje igraju na ulici i u dvorištima škola, puno vremena provode na društvenim mrežama. Ova vrhunska ideja pomaže našim školarcima. Sada se više druže, razgovaraju i borave u dvorištu škole. Zbog toga smo jako i sretni", ustvrdila je ravnateljica OŠ Strožanac.

'Škole bez mobitela'

Mirja Milginović, stručna suradnica i psihologinja u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije u Službi za mentalno zdravlje pojasnila je detalje hvalevrijednog projekta i potprojekta. Kako kaže, ove i slične aktivnosti za učenike traju više od deset godina.

"Projektne aktivnosti vezane su aktivnosti u potprojektu naziva 'Zidovi nisu prepreke', a krovni projekt istog je javnozdravstveni projekt 'Pretežno vedro' koji traje više od deset godina. Početna ideja bila nam je napraviti poligon koji bi bio oslikan u dvorištu strožanačke osmoljetke. Naime, nerijetko smo obavljali niz projekata u Splitsko-dalmatinskoj županiji i u brojnim školama, a sve kako bi smanjili pojavnost devastacija, rizičnih ponašanja na lokalitetu škola. Sve ovo navedeno smo povezali s inicijativom 'Škole bez mobitela' jer nam je želja učenicima ponuditi nešto novo. Znači, neće koristiti mobitel u školi i na nastavi, ali ćemo im onda ponuditi i nešto novo i drugačije. Kroz poligon učenici razvijaju motoriku, fizičku koordinaciju, druženje i kreativnosti", detaljno je pojasnila Milginović.

Veli da se lijepa priča proširila i u Podstranu, odnosno OŠ Strožanac.

"Učenici najbolje uče kroz primjere i to smo postigli ovdje. Lijepa je ovo priča i sada u ovoj školi, ali i u svim školama u Splitsko-dalmatinskoj županiji širimo optimizam i pozitivnu energiju", ustvrdila je stručna suradnica i psihologinja.

Na internetu pronašla nešto zanimljivo

No sve navedeno u Podstrani se ne bi provelo da sve nije 'povukla' školska psihologinja Mia Grbavac. Osjetila je koji problemi muče učenike i u bespućima interneta 'naletjela' je na potencijalno rješenje koje je odlučila primijeniti u svojoj školi.

"Godinama surađujemo s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo u sklopu projekta 'Pretežno vedro', a ovaj potprojekt 'Zidovi nisu prepreke' je nešto u čemu do sada nismo sudjelovali. No kako sam svaki dan dolazila na posao i vraćala s istoga, primijetila sam da naši učenici sve manje razgovaraju te da uopće ne provode dovoljno vremena u školskom dvorištu. Razmišljala sam, te sam pokušala osmisliti neku aktivnost kako bi ih motivirala i socijalizirala. U bespućima interneta pronašla nešto sam slično ovome što danas imamo u dvorištu naše škole i tu ideju sam podijelila s gospođom Mirelom Grbić iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije i ona je spojila sve ove škole i sada smo napravili nešto prekrasno", sretna je psihologinja Mia Grbavac.

Cilj je druženje i socijalizacija djece i mladih

Kaže da je poligon svakodnevno pun, a isti je postao hit među učenicima.

"Djeca naš poligon jako puno koriste – na odmoru, kada čekaju sat, kada odrađuju neke aktivnosti iz tjelesnog, prije i poslije škole. Stalno djeca koriste ovaj poligon i to nas veseli, sada znamo da smo napravili veliku stvar za naše učenice i učenike Uz to, lijepo je da su učenici ovdje odradili jedan prekrasan posao za druge učenike. To je bit cijele ove priče – druženje i socijalizacija za sve nas, ali i za našu djecu", zaključila je Mia Grbavac.

Na samom kraju službenog otvorenja školskog poligona u Strožancu dodijeljene su i prigodne zahvalnice djelatnicima iz triju navedenih škola.