Širi se uznemirujuća snika: Lik se posvađao sa ženom pa bacio dijete s mosta

Snimka incidenta iz kineske pokrajine Guangdong, na kojoj se vidi muškarac kako tijekom svađe baca dijete s mosta u rijeku, posljednjih dana širi se društvenim mrežama.
Prema navodima kineskih medija, događaj se zbio u nedjelju u gradu Chaozhou. Muškarac se na mostu posvađao sa suprugom, a sukob je, kako se navodi, eskalirao pred njihovom djecom. U jednom trenutku zgrabio je jedno dijete i bacio ga u vodu.
Na snimci koja kruži internetom vidi se kako majka odmah preskače zaštitnu ogradu i skače u rijeku u pokušaju da spasi dijete. Nedugo zatim u vodu skače i muškarac, a u pomoć su, prema pisanju kineskih portala, pritekli i prolaznici.
Roditelji i dijete ubrzo su izvučeni iz rijeke. Za sada nema službenih informacija o težini eventualnih ozljeda.
Lokalna policija pokrenula je istragu, a slučaj je izazvao snažne reakcije na društvenim mrežama, gdje su brojni korisnici izrazili šok i osudu.
