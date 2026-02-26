Širi se uznemirujuća snika: Lik se posvađao sa ženom pa bacio dijete s mosta

Snimka incidenta iz kineske pokrajine Guangdong, na kojoj se vidi muškarac kako tijekom svađe baca dijete s mosta u rijeku, posljednjih dana širi se društvenim mrežama.

Prema navodima kineskih medija, događaj se zbio u nedjelju u gradu Chaozhou. Muškarac se na mostu posvađao sa suprugom, a sukob je, kako se navodi, eskalirao pred njihovom djecom. U jednom trenutku zgrabio je jedno dijete i bacio ga u vodu.

Na snimci koja kruži internetom vidi se kako majka odmah preskače zaštitnu ogradu i skače u rijeku u pokušaju da spasi dijete. Nedugo zatim u vodu skače i muškarac, a u pomoć su, prema pisanju kineskih portala, pritekli i prolaznici.

Roditelji i dijete ubrzo su izvučeni iz rijeke. Za sada nema službenih informacija o težini eventualnih ozljeda.

Lokalna policija pokrenula je istragu, a slučaj je izazvao snažne reakcije na društvenim mrežama, gdje su brojni korisnici izrazili šok i osudu.

Unthinkable! How can you do this to your own child?? It happened in Malinland China 🇨🇳!! During an argument, a mainland Chinese 🇨🇳 man threw his own son off a bridge into a river. The mother didn’t hesitate—she jumped in immediately to save her child. No excuse. No… pic.twitter.com/DXjkYkUnxo — WarrenVsCCP | 🇺🇸🇹🇼🇺🇸 (@WarrenVsCCP) February 25, 2026