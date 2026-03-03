Close Menu

Širi se snimka: Planuo američki konzulat u Dubaiju

Izbio je požar nakon napada dronom

Nakon napada dronom u blizini američkog konzulata u Dubaiju izbio je požar, potvrdio je vladin ured za medije tog grada.

Vatra je u međuvremenu ugašena, a hitne službe odmah su izašle na teren. "Nema prijavljenih ozlijeđenih", navodi se u priopćenju.

