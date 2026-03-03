Širi se snimka: Planuo američki konzulat u Dubaiju

Nakon napada dronom u blizini američkog konzulata u Dubaiju izbio je požar, potvrdio je vladin ured za medije tog grada.

Vatra je u međuvremenu ugašena, a hitne službe odmah su izašle na teren. "Nema prijavljenih ozlijeđenih", navodi se u priopćenju.

🔴DUBAI RIGHT NOW: Another scene of the American embassy in Dubai after it was attacked by the Iranian Revolutionary Guards.#Dubai #dubaiattack #DubaiUnderAttack #BREAKING pic.twitter.com/oa7ZuM0qP2 — Outpost Intel - News in real-time (@OutpostIntel) March 3, 2026