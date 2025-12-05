Širi se snimka iz Zadra: Taksist za 3 kilometra vožnje tražio 195 eura?

Zadarski taksist navodno je pokušao naplatiti 195 eura za kratku vožnju od Poluotoka do Arbanasa, dionicu dugu nešto više od tri kilometra. Riječ je o relaciji koja izvan sezone u pravilu stoji oko pet eura, a video šokiranog putnika dijeli se jutros društvenim mrežama.

Kako se čuje na snimci koju je objavio putnik, nakon što se pobunio zbog previsoke cijene, taksist mu je odgovorio: „Nisam ti ja taksi iz aplikacije, alo brale.“

„Od Poluotoka do Arbanasa 195 eura? Nema šanse. Evo ti 50 eura…“, govori Tomas taksistu, na što mu ovaj uzvraća: „Još ga vrti“, očito misleći na taksimetar.

Iz snimke se čini da je taksist putnike čak i zaključao u vozilu. „Otvori nam vrata“, čuje se u jednom trenutku. Onog trena kada putnikova sestra kaže da snima, nastaje kaos – čuje se galama, mobitel pada i video prestaje. Nije posve jasno što se zatim dogodilo.

Putnik je pojasnio kako su on i sestra koristili uslugu taksija na stajalištu, misleći da je riječ o regularnom prijevozniku, piše Index.hr.

„Ne radi se o Uberu niti o Boltu, već o lokalnoj taksi službi. U Zadru smo ušli u taksi koji je bio parkiran na stajalištu jer smo žurili i pretpostavili da se radi o uobičajenoj usluzi. Vozač je vozio crni Opelov kombi i predstavio se kao taksist. Međutim, kada smo stigli na odredište, tražio je 195 eura“, ispričao je šokirani mladić.