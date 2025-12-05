Close Menu

Širi se snimka iz Zadra: Taksist za 3 kilometra vožnje tražio 195 eura?

Kako se čuje na snimci koju je objavio putnik, nakon što se pobunio zbog previsoke cijene, taksist mu je odgovorio: „Nisam ti ja taksi iz aplikacije, alo brale.“

Zadarski taksist navodno je pokušao naplatiti 195 eura za kratku vožnju od Poluotoka do Arbanasa, dionicu dugu nešto više od tri kilometra. Riječ je o relaciji koja izvan sezone u pravilu stoji oko pet eura, a video šokiranog putnika dijeli se jutros društvenim mrežama.

„Od Poluotoka do Arbanasa 195 eura? Nema šanse. Evo ti 50 eura…“, govori Tomas taksistu, na što mu ovaj uzvraća: „Još ga vrti“, očito misleći na taksimetar.

Iz snimke se čini da je taksist putnike čak i zaključao u vozilu. „Otvori nam vrata“, čuje se u jednom trenutku. Onog trena kada putnikova sestra kaže da snima, nastaje kaos – čuje se galama, mobitel pada i video prestaje. Nije posve jasno što se zatim dogodilo.

Putnik je pojasnio kako su on i sestra koristili uslugu taksija na stajalištu, misleći da je riječ o regularnom prijevozniku, piše Index.hr.

„Ne radi se o Uberu niti o Boltu, već o lokalnoj taksi službi. U Zadru smo ušli u taksi koji je bio parkiran na stajalištu jer smo žurili i pretpostavili da se radi o uobičajenoj usluzi. Vozač je vozio crni Opelov kombi i predstavio se kao taksist. Međutim, kada smo stigli na odredište, tražio je 195 eura“, ispričao je šokirani mladić.

