Širi se novi soj Covida: Ima jedan vrlo karakterističan simptom

Najnoviji podaci pokazuju da je u Velikoj Britaniji došlo do porasta broja zaraženih Covidom-19 i hospitalizacija zbog pojave novih sojeva u zemlji. Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva potiče one koji ispunjavaju uvjete da rezerviraju besplatna cijepljenja u nastojanju da ograniče očekivani porast broja zaraženih ove zime. Novi soj Covida nazvan Stratus, s varijantama XFG i XFG.3, cirkulira u Ujedinjenom Kraljevstvu, pri čemu XFG.3 čini značajan udio slučajeva u toj zemlji.

Varijanta Stratus povezana je s jedinstvenim simptomom promuklosti glasa. Stručnjaci iz Agencije za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) prate varijante, navodeći da je virusna mutacija normalna. "Stope zaraze uvijek rastu zbog jednog od tri razloga", kaže Paul Hunter, profesor medicine na Sveučilištu East Anglia, piše Telegraph. Ili je imunitet na Covid među stanovništvom pao, širi se nova i zaraznija varijanta, ili se ponašanje promijenilo na način koji povećava rizik od izloženosti virusu, objašnjava. Sva tri faktora trenutno su u određenoj mjeri prisutna. Stratus je također odgovoran za preko 60 posto slučajeva Covida u svijetu, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. "Postao je dominantan jer je zarazniji (sposoban do određene mjere zaobići postojeći imunitet) od prethodnih varijanti", objašnjava profesor Hunter.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Ali njegova relativna prednost u rastu je samo oko 31 posto, što nije veliko u usporedbi s mnogim prethodnim varijantama", napominje. Za usporedbu, varijanta Omicron, koja je izazvala kaos kada je zahvatila svijet krajem 2021., imala je prednost u rastu od oko 200 posto kada se pojavila. Iako su Covid infekcije sada asimptomatske kod mnogih ljudi, postoje izvješća da XFG infekcija može vjerojatnije uzrokovati promukao ili hrapav glas. Ostali uobičajeni simptomi su i dalje kašalj, vrućica i promjena okusa ili mirisa. "Također, adenovirusi gotovo su jednako česti u laboratorijskim testovima i doista uzrokuju promuklost", dodao je.

Podaci koje je sastavila UKHSA pokazuju da je oko devet posto svih testova na Covid provedenih u tjednu do 7. rujna bilo pozitivno, što je najviša razina od prošlog studenog. Podaci pokazuju da je 10,8 posto ljudi testiranih u ordinacijama opće prakse bilo zaraženo, dok je 8,9 posto briseva među bolničkim pacijentima bilo pozitivno. "Stope prijavljivanja već su gotovo godinu dana oko baznih razina i stoga će imunitet populacije biti relativno nizak", kaže profesor Hunter..

Ponovno otvaranje škola ranije ovog mjeseca moglo bi dodatno potaknuti širenje virusa, napominje profesor Peter Openshaw, respiratorni liječnik i imunolog na Imperial Collegeu u Londonu. To bi moglo značiti da će do listopada broj slučajeva biti još veći.

"Razine gripe i COVID-19 počinju polako rasti. Iako se to očekuje u ovo doba godine, sada je vrijeme da se ljudi jave za svoja cjepiva ako ispunjavaju uvjete, prije nego što počnemo viđati više virusa u optjecaju tijekom zimskih mjeseci", dodaje Dr. Jamie Lopez Bernal, konzultant epidemiolog u UKHSA-i "Cijepljenje nudi najbolju zaštitu od gripe, COVID-19 i RSV-a, zbog čega je ključno da se cijepe određene skupine. Ako imate simptome gripe ili COVID-19 poput visoke temperature, kašlja te umora i bolova, pokušajte ograničiti kontakt s drugima, posebno s onima koji su ranjivi. Ako imate simptome i morate napustiti kuću, naš savjet i dalje je da nosite masku za lice. Redovito pranje ruku te korištenje i odlaganje maramica u kante za smeće mogu smanjiti širenje respiratornih bolesti", navode iz britanske Agencije, prenosi Večernji list.