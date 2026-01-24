Šire se nove informacije o Hrvatu koji je deportiran iz SAD-a, spominje se sud. On tvrdi: "To je uklonjeno iz mog dosjea"

Nakon što je 36-godišnji hrvatski državljanin Sandro Vuković, kojeg je početkom godine američka agencija ICE deportirala iz Detroita u Zagreb pod optužbama za posjedovanje marihuane u mladenačkim danima, sa svojom pričom o deportaciji izišao u javnost, na društvenim mrežama počele su se širiti informacije koje upućuju da Vuković medijima nije dao čitavu sliku svoga života u Americi.

Naime, navodne sudske zabilježbe sa sudova u Michiganu pokazuju da je, osim optužbe za posjedovanje 36 grama marihuane kada je imao 18 godina, Vuković na sudu bio i zbog drugih djela: nošenja skrivenog oružja bez dozvole i ometanja policijskih službenika u obavljanju dužnosti, piše Jutarnji list.

Podsjetimo, Vuković je hrvatski državljanin koji je protekla tri desetljeća živio u Americi, gdje je odrastao, školovao se i radio u predgrađu Detroita, kako je kazao. Prije pola godine, prema njegovim tvrdnjama, presreli su ga agenti ICE-a, agencije za provođenje imigracijskih zakona i deportacije, prilikom produljenja zelene karte, tamo su ga priveli i odveli u detencijski centar, u kojem je proveo pola godine čekajući deportaciju.

U Zagreb sletio avionom 6. siječnja

Agenti Trumpove agencije za "deportaciju kriminalaca" našli su mu gotovo dvadeset godina star prekršaj, da je u tinejdžerskim danima uhvaćen s 36 grama marihuane, što je tada bilo ilegalno, a može vrijediti kao valjan razlog za deportaciju osobe koja nije američki državljanin. Američki imigracijski sud je početkom godine odlučio o njegovoj deportaciji, a 6. siječnja je Vuković avionom sletio u Zagreb, gdje je došao s tek nekoliko stvari, bez novca i kontakata.

Prema službenim dokumentima, Vuković je rođen u Derventi, majka mu je iz Slavonskog Broda, a za vrijeme rata preselili su se u Detroit, Michigan, kao ratni izbjeglice. Time Vuković ima hrvatsko državljanstvo i putovnicu iako sam za sebe tvrdi "da se osjeća kao Amerikanac". Na pitanja o tome zašto nikada nije aplicirao za državljanstvo, Vuković je navodio splet okolnosti, stroža pravila nakon terorističkog napada 11. rujna i smrt majke.

Nakon što su društvenim mrežama u subotu počele kolati informacije o njegovim drugim prijestupima, točnije nošenju oružja i ometanju policajaca u radu, Vuković se obratio medijima tvrdeći da je sve što je rekao o svojoj deportaciji "točno i istinito". Ostala djela zbog kojih je bio na sudu nije zanijekao, ali ustvrdio je da nemaju nikakve veze s njegovim slučajem deportacije.

Ministarstvo: Nemamo saznanja o razlozima deportacije

– Te optužbe nisu bile predmet imigracijskog suda i uklonjene su iz mog dosjea. Jedina optužba državnih vlasti odnosila se na marihuanu i zbog toga sam deportiran, to je cijela istina – navodi.

Što se oružja tiče, prema zakonima savezne države Michigan, svaka osoba starija od 21 godine tamo može legalno kupiti i posjedovati vatreno oružje bez dozvole, no za nošenje i transport – u Vukovićevu slučaju pištolj je nađen u automobilu – potrebna je dozvola tzv. Concealed Pistol License (CPL). Vuković tvrdi da su svi ti slučajevi protiv njega, stari gotovo 15 godina, odbačeni, a ICE ih nije koristio u odluci o deportaciji.

"Za te ostale slučajeve protiv mene nije bila podignuta optužnica od strane države niti su bili razlog moje deportacije", navodi.

Kontaktirali smo i nadležne institucije pokušavajući potvrditi što je točan razlog Vukovićeve deportacije. Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova kažu da "nemaju saznanja o razlozima njegove deportacije".

"Nadležna tijela u SAD-u odgovorna su za taj postupak. Uprava za konzularne poslove nije zaprimila nikakvu službenu odluku niti je takva stigla u Generalni konzulat u Chicagu. To nije neobično, s obzirom na to da osoba ima važeću hrvatsku putovnicu. Ne znamo je li Ministarstvo unutarnjih poslova obaviješteno putem policijske suradnje", navode.

Jutarnji je kontaktirao i MUP s istim pitanjem, odgovor će se objaviti kad ga zaprime.