Sir može biti štetan za zdravlje: Jedna vrsta može ozbiljno ugroziti rad srca

Zbilja je teško ne voljeti sir... Od toplih štrudli, sirnica i kremastih umaka za tjestenine pa do tvrdih sireva koje jedemo uz vino i pršut, sir jednostavno svako jelo učini još boljim i neodoljivim. Ipak, koliko sira smijemo konzumirati?

Prema riječima kardiologa dr. Tariqshaha Syeda, sve ovisi o vrsti sira, količini koju pojedemo i načinu na koji ga kombiniramo.

Kako je objasnio za Parade, problem nastaje kod sireva s puno zasićenih masti i soli koji mogu povisiti kolesterol i krvni tlak pa tako i rizik od kardiovaskularnih bolesti.

'Umjerena konzumacija sira obično ima mali učinak na kolesterol, ali sirevi s visokim udjelom masti mogu ga povisiti ako se konzumiraju prekomjerno', objašnjava dr. Syed naglašavajući kako su sirevi s visokim udjelom zasićenih masti najgori za zdravlje srca. Također, donosi informaciju kako Američko udruženje za srce preporučuje da postotak zasićenih masti bude manji od 6 posto ukupno konzumiranih kalorija tijekom dana.

To znači da bi osoba koja dnevno unosi oko 2000 kalorija trebala ograničiti unos zasićenih masti na manje od 120 grama.

Primjerice, mascarpone je posebno 'teška kategorija' jer nosi čak 29 grama zasićenih masti po porciji, dok cheddar ima oko 23 grama. S druge strane, sirevi poput mozzarelle, ricotte i svježeg sira puno su 'lakši' za srce: 'Sirevi s niskim udjelom masti poput mozzarelle, ricotte i svježeg sira bolji su za zdravlje srca jer sadrže manje zasićenih masti i natrija', tvrdi dr. Syed.

Imajući ove informacije na umu, idući put kada poželite nešto 'sirasto' najbolje je da posegnete za opcijom svježeg sira koji u pola šalice ima tek 3 grama zasićenih masti, prenosi tportal.