Sinjanka igra za reprezentaciju Crne Gore i rastura, kaže da ju je hrvatski savez izigrao

U tijeku je žensko Svjetsko prvenstvo u rukometu koje se održava u Njemačkoj i Nizozemskoj. U utorak se igraju prve utakmice četvrtfinala, a u jednoj od njih nastupit će i Crna Gora, koja će prolaz među četiri najbolje selekcije tražiti protiv Norveške.

U ključnoj utakmici za prolazak u nokaut fazu Crna Gora je deklasirala Srbiju sa 30:17. Jedna od najboljih igračica bila je Matea Pletikosić. Djevojka rođena u Sinju veliki je hit prvenstva i zaludila je regiju, a da je bilo malo više sluha, mogla je igrati za Hrvatsku, prenosi Index.

Tko je Matea Pletikosić?

Pletikosić je 27-godišnja rukometašica rođena u Sinju, lijevi i srednji vanjski, koja je odrastala u lokalnom klubu ŽRK Sinj, gdje je prošla sve mlađe kategorije prije nego što je kao tinejdžerica otišla u veliki Budućnost iz Podgorice.

U Crnoj Gori vrlo je rano postala jedna od najtalentiranijih vanjskih igračica svoje generacije i stalno igrala Ligu prvaka, kasnije i za Krim, a onda se vraćala u Budućnost te imala kratke epizode u Al Ahlyju i rumunjskom CSM Corona Brașovu.

Iako je rođena u Hrvatskoj i igrala za hrvatske mlađe selekcije, na seniorskoj razini odlučila je nastupati za Crnu Goru jer je osjećala da u hrvatskoj reprezentaciji nema pravo mjesto i da tako lakše može doći do velikih natjecanja poput Olimpijskih igara.

Kaže da ju je HRS izigrao

Prije pet godina, kada se odlučila na promjenu reprezentacije, rekla je kako ju je Hrvatski rukometni savez izigrao. "U Hrvatskom rukometnom savezu nisu se prema meni ponijeli korektno nakon ozljede. Dobila sam godinu kasnije poziv, ali rekla sam da se tada nisam osjećala najbolje. Ne i da neću više nikada igrati.

Međutim, kasnije me više nitko nije kontaktirao, a onda su mi rekli da moram dati intervju i poručiti kako želim opet igrati za reprezentaciju. To sam i učinila i opet me nisu zvali", rekla je Pletikosić.

Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore jedna je od najboljih nacionalnih selekcija te države. Prije 13 godina osvojila je zlato na Euru u Srbiji, ima i broncu s toga turnira od prije tri godine te olimpijsko srebro iz Londona. Sada su na putu prema najvećem uspjehu ikada na Svjetskom prvenstvu, a Pletikosić je starter i jedna od najvažnijih igračica.