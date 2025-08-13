Sinj sprema čarobne glazbene večeri pod Kamičkom

"Grad pod tvrđavom Kamičak postaje epicentar glazbenih čarolija", poručuju iz Turističke zajednice grada Sinja najavljujući dvije posebne jazz večeri koje će obilježiti ovogodišnje "Dane Alke i Gospe Sinjske".

U subotu, 16. kolovoza, s početkom u 21 sat u Alkarskim dvorima, nastupa "Obradović-Tixier Duo". "Očekujte nezaboravna iskustva uz hrvatsku jazz bubnjaricu i kompozitoricu Ladu Obradović te francuskog pijanista Davida Tixiera, dobitnike brojnih međunarodnih priznanja", navode organizatori. Podsjećaju kako je Lada na prestižnom La Défense Jazz Festivalu 2019. "jednoglasnim odabirom dvanaestočlanog žirija osvojila prvu nagradu u kategoriji 'najbolji solist'".

Večer kasnije, u nedjelju 17. kolovoza, također u 21 sat, na istom će mjestu zasvirati "French Touch Trio". "Ova skupina iskusnih i vatrenih glazbenika vodi vas na šetnju pariškim ulicama i tango u Buenos Airesu, spajajući tango, francusku šansonu i jazz valcer u jedinstvenom glazbenom izričaju", poručuju iz Turističke zajednice.

Frontmen trija je Elvis Stanić, "jedan od najboljih hrvatskih suvremenih gitarista i harmonikaša, najnagrađivaniji jazz skladatelj srednje generacije" te dobitnik Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića. "Njihova glazba pokazuje raznolikost, ali i vrhunsko umijeće umotano u elegantnu fuziju tanga, jazza, sambe i valcera", dodaju organizatori.

Program Glazbene večeri pod Kamičakom dio je manifestacije "Dani Alke i Gospe Sinjske 2025.", a održava se uz potporu Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Grada Sinja, Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva kulture i medija RH.

"Veselimo se vašem dolasku! Ulaz na koncert je besplatan", zaključuje Turistička zajednica grada Sinja.