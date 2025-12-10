Sinj domaćin Otvorenog prvenstva Splitsko-dalmatinske županije u boksu

U Sinju će se od 12. do 14. prosinca 2025. održati 4. Otvoreno prvenstvo Splitsko-dalmatinske županije u boksu. Natjecanje će se održati u sportskoj dvorani na adresi Dinka Šimunovića 7.

Organizacija u suradnji s lokalnim klubovima

Otvoreno prvenstvo organizira Udruga Initium u suradnji s Boksačkim savezom Splitsko-dalmatinske županije i lokalnim klubovima. Riječ je o natjecanju koje okuplja sve uzrasne kategorije, od mlađih kadeta do seniora, a trenutačno je prijavljeno više od 70 natjecatelja iz cijele Dalmacije. Cilj prvenstva je promocija boksa kao sporta, poticanje mladih na aktivan život te jačanje zajedništva među sportašima.

Program natjecanja započinje u petak, 12. prosinca, kada je predviđen dolazak i prijava ekipa do 11 sati. Liječnički pregled i službeno vaganje održat će se od 12 do 13 sati, a početak mečeva najavljen je za 15 sati. U subotu, 13. prosinca, liječnički pregled i službeno vaganje održat će se od 8 do 9 sati, dok su polufinalne borbe na rasporedu od 11 sati.

Završni dan prvenstva je nedjelja, 14. prosinca. Liječnički pregled i službeno vaganje predviđeni su od 8 do 9 sati, a finalne borbe počinju u 11 sati.

Ulaz slobodan za sve posjetitelje

Ulaz na natjecanje je slobodan, a posjetitelje očekuju atraktivne borbe i vrhunska sportska atmosfera. Organizatori pozivaju sve ljubitelje boksa i sporta da podrže natjecatelje i budu dio ovog velikog događaja.