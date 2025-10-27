Sikavica osvojio četiri zlata na 22. Salona DC Openu u Solinu

Sjajan nastup Josipa Sikavice obilježio je 22. izdanje međunarodnog streljačkog turnira Salona DC Open, održanog proteklog vikenda u Solinu. Strijelac Dalmacijacementa okrunio se s čak četiri zlatne medalje – dvjema pojedinačno, jednom u mješovitim parovima s Martom Zeljković i jednom u ekipnoj konkurenciji s Petrom Goršom i Tomom Tadićem.

U borbi za Trofej Salona, Sikavica je ostvario pobjedu nad hrvatskim olimpijcem Miranom Maričićem s razlikom od 1,8 krugova, čime je dodatno potvrdio izvrsnu formu uoči Svjetskog prvenstva.

Turnir je okupio oko 300 natjecatelja iz devet zemalja, a domaći strijelci Dalmacijacementa ponovno su dominirali u više disciplina. Zlato su osvojili i ženska ekipa sa zračnim pištoljem (Matea Omazić, Anna Ćukušić, Vladka Ćubelić), muška momčad sa zračnim pištoljem (Ivan Petričević, Željko Posavec, Bruno Pervan) te Matea Omazić pojedinačno.

Posebnu pažnju privuklo je finale zračnog pištolja u kojem je Željko Posavec minimalno izgubio od srpskog olimpijca Dalibora Mikeca (237,8 – 236,8), čime je potvrdio da se može ravnopravno nositi s europskom elitom.

Natjecanje je poslužilo i kao posljednja provjera reprezentativcima Hrvatske i ostalim sudionicima prije Svjetskog prvenstva u Kairu, koje će se održati od 6. do 18. studenoga.