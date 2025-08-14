Severina u Splitu proslavila 35 godina mature: "Picnula se i ja"

Severina je proslavila 35 godina mature i tom se prilikom ponovno susrela s kolegama iz srednje škole u Splitu. Na Facebooku je objavila stihove iz pjesme Saputnik Đorđa Balaševića i otkrila što je odjenula za proslavu važne godišnjice.

"...put se odmotava k'o dugi sivi šal/Sutra će se stare koke picnuti za bal/Takav dan se pamti/Petnaest godina (trideset i pet!) u vetar poslatih/Dolaze svi maturanti/Al' će neki neke teško poznati...", napisala je.

"Picnula se i ja za 35 godina mature", dodala je pjevačica.



