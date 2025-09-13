Severina najavila veliki koncert u Hercegovini. Žele ga bojkotirati: "Ko je pusti da zapiva nije normalan"

Najavljeni koncert Severine 15. studenoga u Ljubuškom, u gradskoj sportskoj dvorani izazvao je žustre reakcije dijela javnosti i brojnih korisnika društvenih mreža. U komentarima se mogu pročitati pozivi na bojkot, ali i vrlo oštri napadi na pjevačicu.

“Ko je pusti da zapiva u Ljubuškom normalan nije. Bože sačuvaj”, “Sramota za Ljubuški” i “Kako neko može podržavati tako jadnu i pokvarenu sotonisticu” samo su neki od komentara koji se šire na Facebooku i drugim mrežama. Dio građana otvoreno negoduje zbog činjenice da će Severina nastupiti u Hercegovini, smatrajući to neprimjerenim, donosi Ljubuški portal.

Razlozi nezadovoljstva vezani su, očekivano, uz njezin nedavni govor u Bruxellesu, gdje je sudjelovala na skupu o ženskim pravima. Tom prilikom istaknula je da je “čast i dužnost” govoriti o pitanjima poput prava na pobačaj, a osvrnula se i na priziv savjesti kod liječnika, što je izazvalo brojne polemike u javnosti.

Severina je u govoru spomenula i pisca Miljenka Jergovića, zahvalivši mu na podršci i prijateljstvu. Jergović joj je javno uzvratio riječima zahvalnosti, no i sam je proteklih dana bio u središtu medijske pažnje zbog prijetećeg grafita upućenog njemu osobno.

U pozivu na bojkot se navodi kako je “Hercegovina oduvijek bila kršćanska zemlja”, te da je sada prilika “pokazati to i onima koji zagovaraju ubojstvo nerođene djece”, aludirajući na pjevačičin rečeni nedavni europski javni angažman.