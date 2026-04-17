Sever otkrila što se događa na HRT-u: "Kolegica prima za glavu, zgroženo su komentirali..."

- Ulazim na HRT jučer i s kraja hodnika se kolegica prima za glavu i govori: nagradu smo dali Mislavu Stipiću?!? Cijeli dan jurcam po hodnicima Prisavlja, završavam prilog za Nu2 i nije bilo kolegice ili kolege koji nisu zgroženo komentirali dodjelu nagrade HRT-a čovjeku koji uz prijave kolegica za seksualno uznemiravanje ima iza sebe i mnogo dvojbenih odluka i ponašanja kroz čitav niz godina na upravljačkim pozicijama HRT-a - započela je Facebook objavu, novinarka Maja Sever.

Naime, kako Sever navodi u objavi, ove godine HRT obilježava 100 godina Hrvatskog radija te nastavila:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Ako na nešto možemo biti ponosni na Prisavlju možemo na mnoge ljude na radiju koji profesionalno i pošteno rade posao javnog medijskog servisa. HRT uprava nije osjetila potrebu da na ovu veliku obljetnicu nagrade nekog od njih, da i time daju pocast i zahvalu ljudima koji vrijedno i pošteno rade novinarski i posao javnog medijskog servisa.

Jer na HRT-u je i dalje mnogo dobrih ljudi i mnogo dobrih i kvalitetinih emisija. Među tim ljudima nije Mislav Stipić.

Ali nije više on glavni problem, na Prisavlju svi znaju tko je i kakav je on. Problem je Robert Šveb koji se pravi da ne postoji, problem su ljudi oko njega koji će mi telefonom tiho govoriti da se slažu sa mnom, da i oni misle da je dodjela ove nagrade Stipiću katastrofa, ali neće napraviti apsolutno ništa. Ljudi koji šute hrane ovakve koji rade što žele i onda još i primaju nagrade. Šutnja uništava i novinarstvo i pravdu - napisala je Sever na Facebooku.

Podsjetimo, Mislava Stipića dio novinarki s HRT-a optužilo je za seksualno neprimjereno ponašanje na poslu, uključujući uznemiravanje i neprofesionalne pritiske. Unatoč tim optužbama koje nikad nisu do kraja javno razriješene, HRT ga je odlučio nagraditi.