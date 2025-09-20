Close Menu

Sestre stigle na Poljud. Jedna navija za Hajduk, druga za Dinamo: "Posvađat ćemo se"

Svađa bi mogla biti žestoka

Derbi Hajduk – Dinamo ponovno je na Poljud privukao navijače iz cijele Hrvatske, pa i one koji su ostali bez ulaznica. Tako smo ispred stadiona sreli dvije sestre, Anđu i Ljubicu, koje kažu kako karte nisu uspjele nabaviti pa će utakmicu pratiti samo izvana.

Anđa navija za Dinamo, dok je Ljubica vatrena podrška Hajduku. Jedna od njih živi u Zagrebu, a obje priznaju da im je žao što neće biti na tribinama. “Posvađat ćemo se, naravno. Ja očekujem pobjedu Hajduka, a ona misli da će Dinamo slaviti”, našalila se Ljubica.

