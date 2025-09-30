Šest znakova da se u vašoj jetri nakuplja previše masnoće

Jetra je organ koji tiho i neprestano radi za naše zdravlje. Pomaže u probavi, filtrira toksine i podržava mnoge važne funkcije u tijelu. No stres, nezdrava prehrana i premalo kretanja mogu je s vremenom opteretiti. Kada se u jetri počne nakupljati masnoća, nastaje bolest masne jetre. Ona se razvija polako i često bez jasnih znakova, pa je važno prepoznati prve simptome. Ovo su neki od njih, prenosi Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nadutost i osjećaj težine u trbuhu

Jedan od ranih znakova može biti nadutost ili neugodan osjećaj u trbuhu, čak i nakon manjih obroka. Nakupljanje masti u jetri može poremetiti probavu i uzrokovati osjećaj sitosti prije nego što pojedete dovoljno.

Umor koji ne prolazi

Ako se osjećate iscrpljeno i nakon dobrog sna, to može biti znak da jetra ne radi kako treba. Kada je preopterećena, ne može učinkovito filtrirati toksine ni podržavati metabolizam, pa se javlja stalni umor.

Mentalna magla

Jetra utječe i na ravnotežu kemikalija u krvi, a time i na rad mozga. Ako je njezina funkcija usporena, može se pojaviti zaboravnost, slabija koncentracija i osjećaj "magle u glavi".

Problemi s kožom

Nepravilnosti na koži ponekad odražavaju stanje jetre. Osip, svrbež, akne ili blijeda put mogu biti znak da jetra ne filtrira toksine dovoljno dobro. Kod nekih se može javiti i crvenilo kože.