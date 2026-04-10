Šest turističkih ambulanti za sigurniju sezonu u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Splitsko-dalmatinska županija nastavlja sustavno jačati sigurnosni i zdravstveni okvir turizma, potvrđujući svoju vodeću ulogu među priobalnim županijama. Uoči glavnog dijela turističke sezone dodatno se ulaže u kapacitete hitne medicinske skrbi, ali i u koordinaciju svih sigurnosnih službi, što je temelj stabilnog i održivog turističkog razvoja.

U Novalji je danas održan sastanak turističkog sektora sa svim ključnim sigurnosnim dionicima – policijom, vatrogascima, hitnom medicinskom pomoći i civilnom zaštitom. Sastanak je organiziralo Ministarstvo turizma i sporta, a okupio je predstavnike državne i regionalne razine s ciljem dodatnog usklađivanja aktivnosti uoči turističke sezone.

U sklopu događanja dodijeljeni su i ugovori za sufinanciranje turističkih ambulanti u sedam obalnih županija. Na području Splitsko-dalmatinske županije ove će godine djelovati šest turističkih ambulanti – u Trogiru, Splitu, Supetru, Hvaru, Omišu i Makarskoj. Za njihovo sufinanciranje Ministarstvo turizma i sporta dodijelilo je više od 77.000 eura, čime se dodatno unaprjeđuje zdravstvena zaštita za lokalno stanovništvo i brojne turiste.

Paralelno s ulaganjima u zdravstveni sustav, županija nastavlja razvijati i ključne sigurnosne projekte. Među njima se posebno ističe vatrogasni centar za obuku u Vučevici, koji će dodatno ojačati spremnost i koordinaciju vatrogasnih snaga te podići ukupnu razinu sigurnosti.

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban naglasio je važnost ovih ulaganja i koordinacije svih sustava:

„Sigurnost nije nešto što se podrazumijeva – ona se gradi, planira i živi svaki dan, posebno u turističkoj sezoni kada naša županija postaje dom desecima tisuća gostiju. Današnji sastanak u Novalji potvrda je da svi sustavi djeluju kao jedno.

Splitsko-dalmatinska županija već danas pokazuje kako sigurnost izgleda u praksi – kroz razvoj vatrogasnog centra za obuku u Vučevici, ali i kroz konkretna ulaganja poput ovih u turističke ambulante. Ministarstvo turizma i sporta dodijelilo nam je više od 77.000 eura za ambulante u Trogiru, Splitu, Supetru, Hvaru, Omišu i Makarskoj. Time dodatno jačamo zdravstvenu sigurnost – kako za naše građane, tako i za sve goste koji dolaze u našu županiju.

Naš cilj nije samo imati uspješnu sezonu, nego biti primjer kako se sigurnost, odgovornost i turizam mogu spojiti u jednu snažnu i održivu priču.“

S obzirom na intenzitet turističkog prometa i očekivani broj gostiju, dodatno jačanje kapaciteta hitne medicinske pomoći i sigurnosnih službi predstavlja ključan korak u osiguravanju kvalitetne i sigurne turističke sezone.