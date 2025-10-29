Senzacija u BiH Kupu

Velika senzacija dogodila se u BiH Kupu! Borac iz Banja Luke ispao je u šesnaestini finala od HNK Kruševa koji se natječe u trećem rangu tamošnjeg nogometa, i to na nevjerojatan način.

Sve je izgledalo kao rutinski posao za favorizirane Banjalučane. Borac je već u prvom dijelu riješio utakmicu u svoju korist, Diouf je zabio u 31., a Radošević samo dvije minute kasnije za 2:0. Činilo se da će lider prvenstva lagano privesti susret kraju i potvrditi prolaz, piše Gol.hr.

No, u drugom poluvremenu uslijedio je nevjerojatan preokret. Domaćin, iako amaterska momčad, pokazao je nevjerojatan karakter. Ivan Raguž smanjio je na 2:1 već u 48. minuti, a samo pet minuta kasnije Ivan Zelenika šokirao je goste pogotkom za 2:2.

Borac je potom krenuo svim snagama po pobjedu, ali obrana Kruševa izdržala je sve napade i odvela utakmicu u izvođenje jedanaesteraca, a tamo potpuni kolaps favorita. Igrači Borca promašili su sva četiri penala, dok su domaćini bili precizni dvaput i ostvarili povijesni plasman u osminu finala Kupa BiH.