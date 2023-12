Seniorska ekipa OK Ribola Kaštela ovu će godinu zaključiti utakmicom 11. kola Superlige s OK Cratis Varaždin. Susret u Gradskoj dvorani u Kaštel Starom odigrat će se u subotu, 16. prosinca već od 15 sati. Varaždinci su peti na tablici, a prvi dio ove sezone pokazali su se kao nezgodan protivnik pogotovo favorita, jer su se i Mladost i Centrometal i Mursa dobro namučili kako bi ih svladali.

Kapetan Ivan Cikojević:

„U subotu očekujemo Varaždin u zadnjoj utakmici polusezone. To je jedna vrlo respektabilna ekipa, dosta su konkurentniji ove godine u ligi za razliku od prijašnjih sezona. Zagrebačku Mladost su namučili u 5 setova, tako da mislim da neće biti lako. Mi smo zadnjih mjesec dana odigrali više utakmica nego uobičajeno, puno putovali i ekipa je dosta iscrpljena. Međutim, sve ide po planu, spremamo se dobro za utakmicu, prilagodili smo treninge sadašnjem stanju i ući ćemo maksimalno ozbiljno u meč. Ovim putem pozvao bi sve navijače da nas dođu podržati i da nam pomognu da blagdane dočekamo sa zadnjom pobjedom u ovoj polusezoni.

Dan kasnije, u nedjelju, 17. prosinca u Gradskoj dvorani u Kaštel Starom će se u organizaciji OK Ribola Kaštela održati Prvenstvo Dalmacije za juniore.

Prvu utakmicu od 11 sati igrat će OK Split i OK Ribola Kaštela, od 13.30 OK Zadar – OK Split, te od 16 sati OK Ribola Kaštela – OK Zadar.

Ulaz je slobodan.