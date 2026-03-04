Sekunde užasa u Sjenici: Majka i kći poginule, devetogodišnjak bori se za život

Mirna večer u Sjenici pretvorila se u neviđenu tragediju u kojoj je jedna obitelj praktički izbrisana iz života u sekundama.

Dok cijela Srbija žali za ozlijeđenom policajkom E.K.(44) i njezinom kćeri L.K. (12), pozornost javnosti usmjerena je prema Beogradu, gdje se liječnici bore za život devetogodišnjeg dječaka, piše Telegram.

Borba za život devetogodišnjeg dječaka

Nakon strašne prometne nesreće u Ulici braće Čolović, devetogodišnji D. K. zadobio je ozljede opasne po život. Zbog ozbiljnosti stanja i kritičnih ozljeda, mališan je hitno prevezen iz bolnice u Užicu u Beograd, gdje su ga preuzeli timovi vrhunskih stručnjaka. Svaka minuta je ključna, a gradom vlada tišina dok se čekaju vijesti o njegovom oporavku.

Sekunde užasa na pločniku

Tragedija se dogodila sinoć oko 21:00 sat kada je osumnjičeni AK (26), vozeći neprilagođenom brzinom, nakon izlaska iz zavoja izgubio kontrolu nad "štetom". Vozilo je doslovno "izletjelo" s kolnika, prešlo preko travnjaka i silovito pokosilo majku s dvoje djece na pločniku.

Majka, koja je bila zaposlena u PS Sjenica, i njezina dvanaestogodišnja kći poginule su na mjestu događaja. Nakon što je udario u pješake, automobil se zabio u betonski stup, a zatim se odbio u drvo na suprotnoj strani ulice, piše Telegram.

Vozač je uhićen, čekaju se krvni testovi

Osumnjičeni A.K. je odmah nakon istrage priveden i zadržan do 48 sati.

Tereti ga se za teško kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa, a istragu vodi Više javno tužiteljstvo u Novom Pazaru.