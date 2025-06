Šef udruge zaštitara o mega koncertu na Hipodromu: 'Realna statistika je da imate dva-tri mrtva'

Pola milijuna ljudi za mjesec dana stiže na Hipodrom. Pripreme za koncert Marka Perkovića Thompsona su u tijeku, a zbog povećanog prometa i dolaska velikog broja posjetitelja na područje oko Hipodroma, jedan trgovački centar odlučio je na dan koncerta dnevnu kartu za parkiranje naplatiti 80 eura.

Osim manjka parkirališnih mjesta, neslužbeno, problem bi mogao biti manjak ekipa hitne pomoći. Navodno je Grad Zagreb ponudio njih deset, što je nedovoljno pa će se timovi dovoditi iz cijele zemlje. Još nije poznat ni radni plan sigurnosnih službi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Predsjednik HUP-Udruge zaštitarske djelatnosti, Ante Perčin, upozorava na statističke pokazatelje kad su u pitanju događaji ovog gabarita. "Realno vam je statistika da imate dva-tri mrtva, desetak epi napada, da imate od 10 do 15 hipoglikemičkih koma. To nisu incidenti, ali do tih ljudi u toj masi treba doći. Treba ih izvući i dovesti do hitnog koridora, tim ljudima treba pomoći. Neki će biti tu i do 10 sati do početka koncerta", kazao je za RTL.

Kako će odgovoriti zdravstvo i MUP?

Komentirajući koncert na Hipodromu ministrica zdravstva Irena Hrstić naglašava kako hrvatski zdravstveni sustav ima 75 tisuća zaposlenih. "U tom aktu nije svih 75 tisuća na svom radnom mjestu. Dakle, postoje osobe koje u tom trenutku neće biti na svom radnom mjestu zbog potrebe osnovnog rada, nego će sudjelovati u dopunskom radu osiguravanja zdravstvene skrbi za potrebe koncerta", kazala je ministrica.

Predsjednik općeg sindikata MUP-a, Tomislav Teri nije mogao odgovoriti koliko će policajaca osiguravati Thompsonov koncert na Hipodromu. "Broj policajaca uvijek ide prema sigurnosnim mjerama, a u ovom trenutku ne možemo izlaziti s takvim informacijama, a pogotovo mi kao sindikat."

Na pitanje zna li se hoće li biti potrebna policijska ispomoć iz drugih krajeva Hrvatske, Teri tvrdi da pri organizaciji tako velikih događaja uvijek postoji mogućnost ispostave drugih policijskih uprava koje dolaze dolaze na područje Policijske uprave zagrebačke.